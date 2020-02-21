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嘉義市社區C肝篩檢啟動　國際扶輪3523提供5千名額

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▲嘉義市社區C肝篩檢啟動，市長黃敏惠感謝國際扶輪愛嘉護肝行動。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市社區C肝篩檢啟動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

雲嘉南地區因過去環境因素，存有許多C肝隱藏性高風險族群。嘉義市長黃敏惠日前在社區C型肝炎篩檢啟動記者會上，感謝國際扶輪3523地區台北市南港扶輪社、樂雅扶輪社偕國內外10個扶輪友社，提供嘉義市民5,000個名額免費進行B、C型肝炎篩檢；並由副市長陳淑慧代表黃敏惠市長致贈感謝狀。

▲嘉義市社區C肝篩檢啟動，市長黃敏惠感謝國際扶輪愛嘉護肝行動。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠感謝國際扶輪3523地區台北市南港扶輪社、樂雅扶輪社偕國內外10個扶輪友社，提供嘉義市民5,000個名額免費進行B、C型肝炎篩檢。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府衛生局與嘉基、聖馬、嘉義、榮民及陽明等5家醫院也聯手組織「C肝篩檢服務團隊」，衛生局第一波將從3月起，優先以「嘉義市C肝陽性率高、篩檢率低的27里辦理篩檢」，為沒接受過C肝篩檢的30歲以上市民抽血篩檢。只要檢查出血液中有病毒，就可使用健保口服新藥治療C肝，一個療程約3個月，藥物費用約新臺幣20萬元，由中央健保全額給付。

黃敏惠表示，最近大家都關注新冠肺炎防疫，而肺炎病毒與C肝病毒傳染途徑雖不太相同，但同樣對身體造成傷害。嘉義市是C肝重災區，104年肝癌發生率名列全台第一、死亡率全台第六。行政院國家C型肝炎旗艦辦公室訂C肝風險鄉鎮，嘉義市東、西二區都列為第6級(0-7級)。而整合市府整篩(30歲以上)、衛福部國健署、台灣肝病防治基金會C肝篩檢、嘉義市各醫院門診檢查及健保署C型肝炎治療等資料顯示，「嘉義市民84,301人完成篩檢，對比戶政資料則顯示，嘉義市30歲以上人口約17萬8,477人，估計還有過半數，約9萬4,176人未篩檢。」

黃敏惠感謝嘉義子弟國際扶輪3523地區邱鴻基總監、南港扶輪社張耀仁社長以實際行動力挺「嘉義市消除C肝」健康政策，邀集國內外友好扶輪社，爭取國際扶輪社全球獎助金7萬9,500美元(約合新臺幣238萬多)，帶來資源照顧市民健康。黃敏惠市長也說，這次發起「SKTo運動」，藉由「S(scree)主動篩檢、K(know)知道結果、To積極治療」等步驟，宣導還沒有篩檢的市民「肝緊來SKTo」。

國際扶輪3523地區總監邱鴻基表示，C型肝炎是透過血液和體液傳染，容易造成肝硬化及肝癌。世界衛生組織WHO希望於2030年消除C肝，台灣希望提早5年，在2025年消除C肝。當他獲知家鄉是C肝重災區時，就全力支持台北南港扶輪社張耀仁社長發起的「愛嘉護肝計畫」，並結合台北市樂雅、南北、南西、南東、南天、天一、風澤、華麗扶輪社，以及國際扶輪3350地區泰國梧桐樹扶輪社、國際扶輪3650地區韓國Seoul New Gwang Jin等國內外扶輪社共同努力。

嘉義長庚醫院副院長盧勝男強調，C肝是導致肝癌發生的主因之一，如C肝篩檢結果呈現抗體陽性，應回診進一步檢測病毒量，血液中有病毒量者，即可接受「C肝全口服新藥」治療，治癒率達97%以上。現在嘉義市肝炎篩檢走入社區，可以篩檢出較不願意到醫院接受檢查的病患，並予以適當治療。

市府衛生局指出，衛生局第一波將透過民政系統發送通知單，藉由各里里長的協助，通知30歲以上還沒接受過C肝篩檢的市民，請持通知單到社區指定時間、地點抽血篩檢。而去年嘉義市也已建立公衛和醫療聯手合作追蹤C肝陽案回院所治療機制，順利完成追蹤治療率85%。民眾如需洽詢相關訊息請電洽嘉義市政府衛生局國民健康科2338066#517專案管理師。

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