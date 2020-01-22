波特王傳授扶輪青年：堅定自己的價值主張　人人都是Youtuber

▲超人氣網紅波特王傳授扶輪青年，堅定自己的價值主張，人人都可以是Youtuber。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

國際扶輪3510地區張鴻熙總監及其團隊2020年舉辦扶輪青少年領袖研習營，邀請超人氣網紅波特王、歷史教師呂捷、天文校長施世治等名師授課，更帶領550位學員，用腳學地理，深入阿朗壹古道、哭泣湖、水上草原，並在小墾丁渡假村接受漆彈野訓、觀賞壯麗銀河與流星雨。

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▲▼波特王與學員合影。

波特王分享如何成為一位Youtuber時，提供許多案例與秘訣，例如：拍什麼素材才會有人看、自己如何產生創意、如何產出有共鳴的內容，還有拍攝前後的注意事項等等！

但他強調，產出的影片就是在打造個人品牌，具備吸引力的內容，都是有價值主張的，這些理念會吸引有同樣價值觀的人，長久累積，自己的頻道或品牌就會有鮮明的識別度，而認同理念的粉絲，就會長期收看，甚至以消費來支持。

有關個人品牌經營，波特王傳授建立核心價值、傳遞理念、展現價值三秘技；強調建立強而有力的品牌，靠長時間努力，才會有清晰的核心價值，時間久了，別人在介紹自己，就會有識別度，像有些品牌的衣服一件上萬元，有的品牌則走跳樓大拍賣路線，因為核心價值不同，吸引的粉絲也不同。

針對年輕人羞於介紹自我，波特王鼓勵，為了傳遞理念與價值觀，至少要說出來，讓更多人知道，你對哪些領域專業、有哪些夢想、想做或正在做哪些事，如果把理念藏在心裡，又會有誰知道呢？別人如果無法理解你，自然無法認同你，無法支持你！

同時，在接觸每一位被吸引的粉絲時，要不斷展現自己落實理念的努力，品牌行動不能違背自己的價值主張，甚至要時時凸顯，這樣，品牌才會有靈魂，才能將粉絲真心地留在身邊。

小墾丁渡假村總經理張福生指出，小墾丁佔地40公頃，有300棟木屋，一次可居住上千人；而策展人黃耀寬說，小墾丁除了有壯麗非凡的銀河之外，四季星空迷人燦爛，更有豐富的生態多樣性，蝴蝶、陸蟹、螢火蟲、貓頭鷹與諸多體驗課程等，適合公司行號與機關前來舉辦策勵營與營隊。

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