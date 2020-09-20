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全台23%人口恐肝衰竭　中市衛生局推大肚烏日南區免費肝炎篩檢

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▲台中市衛生局與台中環中扶輪社合作推大肚、烏日、南區免費肝炎篩檢（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市衛生局與台中環中扶輪社合作推大肚、烏日、南區免費肝炎篩檢（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市衛生局結合國際扶輪3462地區台中環中扶輪社，20日在烏日區九德國小舉辦「大肚、烏日、南區消除C型肝炎」活動，提供30歲以上民眾免費肝炎篩檢、子宮頸抹片檢查、口腔癌篩檢、大腸癌篩檢、乳房攝影檢查等服務。台中環中扶輪社表示，預計三場活動將服務3300人次，為大家把關健康。

衛生局長曾梓展指出，因應衛生福利部2025年消除C肝政策，市府積極推動「C肝消除計畫」，自103年起，配合醫療院所資源協助及財團法人肝病防治學術基金會和國際扶輪社等民間單位資源挹注，於各區舉辦免費肝炎及肝癌篩檢。

衛生局表示，C型肝炎患者中，有45%的人肝功能正常，其中卻有23%的人，正邁向肝功能衰竭等病變；衛福部宣布自108年1月起，只要確認感染慢性C肝者，均可成為C肝全口服新藥給付對象，且新藥比起傳統干擾素治療的治癒率達97%，如經發現為C肝，配合醫囑治療，即有好的治癒效果。

此外，國民健康署將於今年10月，放寬成人預防保健服務接受B、C型肝炎篩檢年齡為45至79歲，凡年滿45-79歲民眾以及年滿40-79歲具原住民身分民眾，搭配成人預防保健可終身接受一次B、C型肝炎篩檢。

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