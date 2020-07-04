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台南巿立安南醫院與國際扶輪3470地區　防疫物資捐贈

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▲國際扶輪3470地區了解第一線醫護人員之辛苦及防疫物資重要性，結合雲嘉南地區共13扶輪社，在安南醫院舉辦捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國際扶輪3470地區了解第一線醫護人員之辛苦及防疫物資重要性，結合雲嘉南地區共13扶輪社，在安南醫院舉辦捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19新冠肺炎造成全球疫情大爆發，台灣防疫有目共睹，全國醫護人員堅守崗位默默守護國人健康，防疫期間需要有完善防護裝備，國際扶輪3470地區了解第一線醫護人員之辛苦及防疫物資重要性，結合雲嘉南地區共13扶輪社，在安南醫院舉辦捐贈儀式。

台南巿立安南醫院許秉毅副院長表示，此次新冠肺炎疫情高峰期間，防疫物資緊張，多項物資於巿面上難以採購，在此特別感謝國際扶輪3470地區雲林嘉義台南及澎湖地區全體社員，為維護第一線醫護人員與病友們的安全及攜手共同抗疫，在總監陳清鏗的號召下，發起捐贈防疫物資號召，結合雲嘉南地區共13個扶輪社及地區扶輪基金，提供第一線醫護人員最需要且難以採購之防疫物資全身防護衣800件。

請繼續往下閱讀...

國際扶輪3470地區代表陳清鏗、台南中區扶輪社社長張碩麟、台南佳里扶輪社社長黃維明、台南善化扶輪社社長梁嘉宏、新營東區扶輪社社長謝奇勳均表示很高興有此機緣參與防疫物資捐贈活動，全體社友一起共襄盛舉共同做公益送愛心，繼續傳遞扶輪精神，關懷民眾，發揚人類博愛互助的精神，看到醫護人員守護疫情的辛苦，緊急動員以安排處理捐贈防疫物資事宜，今日看到許多社友熱心參與，是社友們表達感謝之情，也特地來醫院一趟，對於醫院團隊深深祝福與感謝。

▲國際扶輪3470地區了解第一線醫護人員之辛苦及防疫物資重要性，結合雲嘉南地區共13扶輪社，在安南醫院舉辦捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南醫院「防疫傳愛感恩關懷」防疫物資捐贈儀式活動，在全體大合影下圓滿完成，期待COVID-19新冠肺炎快快遠離。

・溫和又能卸除難卸的彩妝

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