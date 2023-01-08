高雄格鬥賽出意外　「現場購票1千元」警追有無地下賭盤

▲左營一家武館舉辦格鬥賽發生意外。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市左營區一家武館昨（7）日晚間舉辦娛樂格鬥比賽傳出意外，一名林姓選手（30歲）在比賽過程中意外受傷，休息時出現身體不適送醫，目前在加護病房救治中，據了解，格鬥比賽是以收門票的方式開放觀眾入場，至於是否涉及地下賭盤？警方表示需要進一步調查。

▲武館發生意外後大門深鎖。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

發生意外的武術會館位於新莊仔路上，先前在網路上就宣傳娛樂格鬥賽，有30場熱血精彩的拳擊、踢拳、綜合格鬥技等比賽，現場也開放民眾購票入場，早鳥票800元，現場購票1000元，據了解，昨天晚上的比賽約有50名觀眾，沒想到卻發生選手比賽完昏迷的意外。

左營分局獲報後，聯繫場地負責人陳姓男子（23歲），陳男表示，當天他提供場地（1天1萬元），出租給主辦方「拳願娛樂」負責人邱姓男子舉辦活動。比賽當天林姓選手於比賽結束時本還在跟旁人說話，突不適坐下後由現場救護人員及民間救護車送高雄榮民總醫院就醫。

▲武館在臉書上宣傳格鬥賽。（圖／翻攝臉書）

邱姓負責人被警方約談後，在律師陪同下到案，他表示，昨天晚上有在場，以前有辦過比賽經驗，他也提供本次比賽的切結書，內容提到選手必須自己注意自身的生理、心理狀態，主辦方不負任何責任。

對於這樣切結書能否免責？警方表示還需進一步釐清，外界關心這樣的比賽是否涉及地下賭盤？警方透露，目前僅知格鬥比賽參與者大多是20到30歲的年輕人，比賽也不是經過市府體育局或體育署核定的正式競技項目，有無賭博需要進一步調查釐清。