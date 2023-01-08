高雄格鬥賽選手進加護病房　主辦人秀「切結書」撇清責任

▲高雄一家武館舉辦格鬥賽傳出參賽者昏迷的意外。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市左營區一家武館昨（7）日晚間舉辦娛樂格鬥比賽傳出意外，一名林姓選手（30歲）在比賽過程中意外受傷，休息時出現身體不適送醫，目前在加護病房救治中，主辦的邱姓男子（20歲）在警方約談後，拿出選手在比賽前簽的切結書，主張選手必須自行注意生理、心理的狀態，但是否免責恐需進一步釐清。

發生意外的武術會館位於新莊仔路上，先前在網路上就宣傳娛樂格鬥賽，有30場熱血精彩的拳擊、踢拳、綜合格鬥技等比賽，現場也開放民眾購票入場，早鳥票800元，現場購票1000元，據了解，昨天晚上的比賽約有50名觀眾，沒想到卻發生選手比賽完昏迷的意外。

▲高雄武館在網路上宣傳格鬥賽。（圖／翻攝臉書）

左營分局獲報後，聯繫場地負責人陳姓男子（23歲），陳男表示，當天他提供場地（1天1萬元），出租給主辦方「拳願娛樂」負責人邱姓男子舉辦活動。比賽當天林姓選手於比賽結束時本還在跟旁人說話，突不適坐下後由現場救護人員及民間救護車送高雄榮民總醫院就醫。

初步了解，主辦方比賽現場有雇用三位EMT醫護人員及民間「港都救護車事業」救護車在場待命，傷者當晚即是委由現場港都救護車協助載送傷者林姓選手就醫。

邱姓負責人被警方約談到案後表示，他昨天晚上有在場，以前有辦過比賽經驗，他也提供本次比賽的切結書，內容提到選手必須自己注意自身的生理、心理狀態，主辦方不負任何責任。

對於這樣切結書能否免責？警方表示還需進一步釐清；此外，警方也將會傳喚昏迷林男的對手白姓男子（26歲）到案，並對於舉辦賽事單位競技適法性進一步調查。