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社會 社會焦點 保障人權

廁所性侵小六女童！獸男握裸照「不壞壞就大會報告」　判決出爐

▲▼母女,女孩,傷心,女童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名男子在少女運動會當天要求壞壞，不從就「大會報告」廣播找人。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名30歲的已婚鄭姓男子透過網路認識一名12歲少女，以脅迫方式取得裸照後，在少女某天參與運動會時要求見面「壞壞」，再度威脅稱「我要去大會報告」公開裸照，隨後在圖書館廁所性侵少女得逞。橋頭地院依脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號、對未滿14歲女子犯強制性交罪重判鄭男10年6月，鄭男不滿判決再上訴，被高雄高分院駁回，全案還可上訴。

判決指出，鄭男去年1月透過交友軟體認識當時年僅12歲的少女小花（化名），聊天過程中，鄭男得知小花曾與學長發生過性行為，便以此事要脅小花傳送其裸照，稱「哪天我就去跟妳家人說妳跟學長做過的事情」、「妳乖乖讓我看，我就不說阿」、「再不拍就告訴妳家人囉」，小花怕事情曝光，不得已傳送4張裸照給鄭男。

沒想到鄭男得寸進尺，得知小花要參加運動會，駕駛貨車前往現場，並連絡小花要求見面性交，小花拒絕後，鄭男竟恐嚇稱「你不來找我，我要請大會報告你的名字」、「我要走去廣播了喔」、「我在大會報告旁邊了」，揚言散佈裸照，小花心生畏懼，依照鄭男指示前往附近圖書館的廁所，慘遭無套性侵得逞。直到小花將此事告知堂妹與同學後，整件事情才曝光。

鄭男到案後對於上開犯行坦承不諱，對話紀錄與證人均可證明，法院認為，鄭男審判程序時自承已結婚9年並自行開業，可見其顯非年少輕狂之年紀，亦有相當之社會歷練，更已為有婦之夫，此外還要求小花刪除對話紀錄，試圖湮滅證據，所生損害非輕，因此依少年製造猥褻行為之電子訊號罪處8年、對未滿14歲女子犯強制性交罪處7年6月，合併執行10年6月。鄭男覺得量刑過重又上訴，被高雄高分院駁回，全案還可上訴。

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