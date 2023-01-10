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雙駕駛成本增！國光客運拍板「武陵賞櫻專車凍漲」　熱銷2400座位

▲▼國光客運武陵農場賞櫻專車。（圖／國光客運提供）

▲國光客運武陵農場賞櫻專車。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

武陵農場櫻花季2月7日至28日登場，國光客運賞櫻專車上周六(1/7)補班日中午開賣，銷售3天以來，熱賣2400個座位，接近公共運輸一日遊假日散客進場上限8成，以疏運管制期首周周六(2/11)最搶手，平日班次則有7成空位還可訂。由於缺工加上雙駕駛成本增，經與主管機關溝通後，國光拍板不調漲票價。

國光客運營運台北與宜蘭出發5條賞櫻專車路線，國光客運表示，今年武陵櫻花季長達22天，又緊接在春節長達10天連假之後，民眾多集中選擇週末假日出遊賞花，平日預售只有3成左右，還有很多空位，建議民眾多選擇非假日上山賞花，不用人擠人，遊憩品質比較好。

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武陵農場櫻花季疏運，每天總量管制限6千人，開放持有通行證住宿遊客，一日遊限團客與搭乘公共運輸散客進場。國光客運指出，今年是執行賞櫻專車疏運第11年，萬物齊漲帶動整體成本大幅增加，再加上客運業職業駕駛缺工情況加劇，在增加落實主管機關雙駕駛工時管制措施困難度，與主管機關反覆溝通後，國光客運決定不調整零售端票價回饋乘客，台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票只要450元。

今年暖冬讓武陵農場櫻花季時間拉長，武陵農場種植有十餘品種櫻花，除了紅粉佳人，還有昭和櫻、河津櫻、霧社櫻與八重櫻等品種陸續接力盛開。

國光客運表示，即使台灣恢復國門開放，但國際疫情反覆，今年春季是否適合前往日韓賞櫻，尚存在不確定變數，反觀台灣疫情相對穩定，再加上武陵農場素有「櫻花博物館」美譽，栽種有特有品種粉紅佳人1萬7千多株，是全台種植規模最大的粉紅色櫻花，不用搭飛機或自己長途開車就可以享受不輸國外的美景。

武陵櫻花季自2月7日至28日共計22天，國光客運表示，賞櫻專車發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等五地點，民眾可以至國光客運全台連線售票窗口暨自動售票機、旅遊預訂平台KLOOK、TBS台北轉運站APP以及統一7-11、全家、萊爾富三大超商購票。

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