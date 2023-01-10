加入春節疏運！國4豐原潭子段1／16通車　11條閃塞車替代道路出爐　

▲國4豐潭段工程完工。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

春節10天連假將至，預期將有大量返鄉及旅遊車潮，國道部分瓶頸路段將塞爆，國道4號豐原至潭子路段將在春節前通車，加入替代道路疏運行列，高公局規劃11條長途和短途替代道路，呼籲民眾避開尖峰地雷路段。

高公局表示，今年高速公路局因應國道4號豐原至潭子路段即將於1月16日下午3時開放通車，屆時春節可透過台74線與國道3號霧峰交流道銜接，形成台中地區高、快速公路路網，新增規劃為國1及國3台中地區壅塞路段之替代道路。

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根據規劃，國4豐原至潭子段可銜接豐原與潭子地區，串聯台中地區環狀高、快速公路路網，屆時民眾可由國3霧峰交流道銜接台74及國4並通往國1台中系統及國3中港系統，高公局建議，用路人行經台中及南投地區時，可利用該替代路線避開國1、國3台中地區易壅塞路段。

高公局表示，針對春節易壅塞路段，也規劃了4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線，及本次新規劃的國3霧峰至國1台中系統、國3中港系統雙向改道台74線與國4。

▲春節替代道路。（圖／高公局）

另針對短途用路人，高公局建議請直接走省、縣道或地方道路，並規劃7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向。

此外，為疏導春節連假期間北向及宜花東返程大量交通需求，國1、3、5將實施高乘載管制措施，包括1月25日(初四)13-18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口匝道；1月24日至29日(初三~初八)每日15-20時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。

▼春節高乘載管制。（圖／高公局）