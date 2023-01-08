中共2名官員「偷情對話瘋傳」：褲子脫了等我！官方通報處理結果

▲成都兩官員不雅對話紀錄瘋傳。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸四川成都兩名官員近日遭人爆料互傳鹹濕訊息，各有婚姻的兩人甜喊「褲子脫了等我」、「閉上眼睛都是跟你愛愛的畫面」、「還不是要湧出來」，還談到兩人相約見面的地點。對話截圖曝光後，引發大陸網友怒批道德淪喪。7日，官方對事件發布通報。

據《上游新聞》報導，據此前媒體報導，2022年12月中旬，網傳成都市成華區2名官員的不雅微信聊天紀錄引發社會關注。網傳的聊天紀錄截圖顯示，聊天內容中大部分是不雅、露骨的話語，其中還包括，「三個迎接檢查的街道」、「安全檢查結束了」、「現在去招商」等內容，可以看出雙方疑似是政府公職人員。

此外，內容不僅包含諸多色情字眼，「閉上眼睛都是跟你愛愛的畫面」、「跟隨你一波一波的抽送，最後被潮水淹沒」、「還不是要湧出來」、「不分白天黑夜」、「你就喜歡吸奶頭」、「褲子脫掉等我」，還涉及兩人約見面的地點等。

相關文字稱，涉事的兩人分別為現任成華區政府黨組成員、副區長陳某和成華區委副書記雷某。12月17日，成都市紀委監委官方微信號「清廉蓉城」發布情況說明稱，已關注到網路上的有關信息，目前正在核查中。

1月7日，成都市紀委監委發布信息，針對早前網傳的成華區「兩名副區長不雅聊天紀錄」事件，經查確認成華區政府黨組成員、副區長陳某與成華區一級調研員楊某某違反生活紀律，目前正按程序追究紀律責任並建議免職。

通報顯示，涉及事件的除了網傳的副區長陳某外，另一當事人並非此前聊天紀錄中指稱的區委副書記雷某。當地權威知情人士表示，雷某在此事中屬於誤傷。成華區政府官方信息也證實，雷某在事件發生後並未受到影響，他在今年1月6日還應邀出席了成華區土地管理和規劃委員會第120次主任會議。另一當事人陳某的動態，則停留在了事件爆發前的去年12月15日。

知情人士表示，網傳聊天紀錄中的對話並非發生在近期，對話發生時被指為當事人之一的雷某並非在成華區任職。紀委相關通報中的當事人、一級調研員楊某，曾在成華區跳蹬河街道辦事處與另一名當事人陳某共事，分別擔任同一街道辦事處黨工委書記和街道辦主任。對於網傳聊天紀錄如何外傳等問題，成都市紀委監委在通報中並未主動披露。