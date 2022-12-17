陸兩官員「上班微信聊性愛」　女喊「想嘴」要男：褲子脫了等我！

▲網友挖出兩人一起出席會議的照片。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都兩名男女官員上班傳訊討論性愛的聊天記錄近日在網路上被曝光，內容包含「想嘴你，你把褲子脫了等我」「閉上眼睛都是跟你愛愛的畫面」等。由於事件越鬧越大，成都市紀委監委目前已經介入，正在調查了解當中。

▼雷鳴。（圖／翻攝微博）



相關聊天記錄16日晚間開始在網路上瘋傳，網友指出，兩人都是成都市成華區的區級領導，男方疑似是成華區委副書記、副區長雷鳴，女方疑似是成華區政府黨組成員、副區長陳樞。

▼陳樞。（圖／翻攝微博）



瘋傳的聊天記錄中大部分都是女方所傳的訊息，內容包含「單位我也睡不著瞇了一下。閉上眼睛都是跟你愛愛的畫面。」「腦袋裡都是你用力親吻投入要我的樣子。」「跟隨你一波一波的抽送，最後被潮水淹沒。」「想嘴你，你把褲子脫了等我。」等。

▼陳樞。（圖／翻攝微博）



另外，網友也挖出許多兩人一起出席會議的照片，並有人比對了聊天記錄中的時間，發現兩人經常在上班時間談論情慾話題，甚至還直接打起視訊電話，相當大膽。

由於事件越鬧越大，官方也已經介入，成都市紀委官方微信號「清廉蓉城」17日凌晨發出一篇標題為《網傳關聯成華區有關幹部信息的相關情況正在核查》的文章，表示成都市紀委監委已關注到網路傳播的關聯成華區有關幹部的訊息，目前正在核查了解中。