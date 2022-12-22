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大陸 大陸焦點 特派現場

「最高級別中共官員」染疫亡！陸前體委副主任劉吉病逝　享壽85歲

▲▼大陸原國家體委副主任劉吉逝世。（圖／翻攝自中經在線）

▲大陸原國家體委副主任劉吉（前排右一）逝世。（圖／翻攝自中經在線）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情大爆發傳出死亡人數攀升，這幾天官方訃聞發不完！大陸正部級退休官員劉吉「因病醫治無效」，於2022年12月19日14時在北京醫院逝世，享壽85歲。據大陸官媒《中經在線》披露，他是因感染新冠醫治無效逝世。許多網友指出，這可能是迄今為止媒體報導過的染疫死亡的最高級別的中共官員。

據大陸國家體育總局離退休幹部局通報，中國共產黨黨員，原國家體委副主任劉吉，因病醫治無效，於2022年12月19日14時在北京醫院逝世，享壽85歲。

公開資料顯示，劉吉，1937年1月生，吉林洮南人，1964年畢業於清華大學工程物理系。

▲▼大陸原國家體委副主任劉吉逝世。（圖／翻攝自中經在線）

▲劉吉（左）和胡錦濤合影。（圖／翻攝自中經在線）

劉吉曾任第二機械工業部北京一九四研究所政治部副主任，核工業部第一研究院研究室副主任，無錫市委調查研究室主任，無錫市體制改革委員會主任，無錫協新毛紡染織廠黨委書記，國防科工委基地政治部副主任、主任，中國科技大學黨委第一副書記、代書記，國防科技大學政治部副主任，國家體委訓練局黨委書記等職，於1991到1998年3月任國家體委副主任，1999年任國務院第一批稽查特派員、部長。

《中經在線》報導指出，劉吉主持編撰出版的《畫說「三個代表」》得到黨和國家及專家學者的高度讚揚和好評，曾應邀為各級領導幹部、國家機關、部隊、科研機構、高等院校等宣講江澤民的「三個代表」三百多場。

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