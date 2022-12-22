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大陸 大陸焦點 特派現場

成都部分入境隔離減為「2+3」　當地疾控：可能在試運行

▲成都全員核酸期間加強人車管理。（圖／CFP）

▲成都部分入境隔離減為「2+3」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸現時的入境隔離要求為「5天集中隔離+3天居家隔離」，但在20日，有多名由境外入境成都隔離的網友爆料稱，成都的入境隔離政策已變為「2+3」，酒店稱只需完成2天隔離即可自行離開，再進行3天居家隔離。當地的疾控中心回應，這可能是有些地區的隔離點在進行試運。

據《財新網》報導，隨著大陸防疫放開，取消或縮短入境隔離政策呼聲越來越大。成都已有部分入境隔離點將隔離時間由此前的「5+3」變成「2+3」。即2天集中隔離加3天居家隔離。

多名入境人士稱，他們所在的天府國際健康服務中心隔離點在12月20日和21日陸續通知，可以只隔離2天，已經交付5天的隔離費用，酒店會予以退還。

一名12月18日入境成都的旅客透露，她在天府國際健康服務中心住了2天之後，被通知可以解除隔離，並將後3天的費用退還給她，但退房時需簽署一份居家隔離申請書。

該承諾顯示，承諾本人「離店後上報社區，並完成後續6天居家隔離，如感染新冠或造成疫情傳播，相關後果由個人自行承擔」。此外，承諾書要求其在居家隔離期間與同住人員均不外出，拒絕一切探訪。

對此，成都市疾控中心熱線電話的工作人員表示，20日和21日不少入境旅客反映入境隔離政策有所不同，有些隔離酒店仍執行「5+3」，有些則為「2+3」。

工作人員表示，目前，疾控中心接到當地衛健委的消息依然是執行「5+3」隔離政策，「可能是有些區的隔離點在進行試運行。」

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