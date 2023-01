墨西哥「地鐵對撞」釀1死57傷！　乘客逃死劫憶：瞬間被拋飛

▲墨西哥市(Mexico City)地鐵對撞意外釀1死57傷。(圖/路透、推特)



記者張方瑀/綜合報導

墨西哥首都7日發生地鐵對撞意外,導致1人死亡、57人受傷,有4人一度被困在變形的車廂內。現場傷者表示,撞擊發生瞬間,全部的人都被拋起重摔在地,還有大量煙霧冒出,幾乎無法呼吸。

根據《衛報》報導,墨西哥市(Mexico City)市長克勞迪婭(Claudia Sheinbaum)在推特上表示,這起事故發生在地鐵3號線的波特瑞羅(Potrero)和拉扎(La Raza)兩站之間,但未具體說明事故原因。

#BREAKING : Trains collide in Mexico kills 1 with 22 others injured #MexicoCity | #Mexico Two trains collide in Mexico City killing 1 person with 22 injured. This accident happened on Line 3 of the Metro system. Four were trapped, this is still a ongoing rescue operation. pic.twitter.com/9o0lstGThj

這起地鐵相撞事故造成1名婦女死亡、57人受傷,還有4人一度被困在變形的車廂內,列車駕駛傷勢也相當嚴重。現場傷者蒙地爾(Edgar Montiel)表示,他在最後一刻改坐到倒數第2節車廂,才幸運躲過死劫,「我感覺到從座位上被拋起,我只能閉上眼睛祈禱。」

Another train crash of the Mexico City subway. something never seen before. the frequency of accidents due to budget cuts for maintenance and professional logistics. the current López Obrador administration reduced resources and this produced the constant consequences pic.twitter.com/V9OBUOVec5