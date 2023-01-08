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墨西哥「地鐵對撞」釀1死57傷！　乘客逃死劫憶：瞬間被拋飛

▲▼墨西哥市（Mexico City）地鐵對撞。（圖／路透、推特）

▲墨西哥市（Mexico City）地鐵對撞意外釀1死57傷。（圖／路透、推特）

記者張方瑀／綜合報導

墨西哥首都7日發生地鐵對撞意外，導致1人死亡、57人受傷，有4人一度被困在變形的車廂內。現場傷者表示，撞擊發生瞬間，全部的人都被拋起重摔在地，還有大量煙霧冒出，幾乎無法呼吸。

根據《衛報》報導，墨西哥市（Mexico City）市長克勞迪婭（Claudia Sheinbaum）在推特上表示，這起事故發生在地鐵3號線的波特瑞羅（Potrero）和拉扎（La Raza）兩站之間，但未具體說明事故原因。

這起地鐵相撞事故造成1名婦女死亡、57人受傷，還有4人一度被困在變形的車廂內，列車駕駛傷勢也相當嚴重。現場傷者蒙地爾（Edgar Montiel）表示，他在最後一刻改坐到倒數第2節車廂，才幸運躲過死劫，「我感覺到從座位上被拋起，我只能閉上眼睛祈禱。」

蒙地爾說，他和幾名乘客重摔到地上，接著傳來各種尖叫和呼救聲，「車上停電了，大量煙霧開始冒出來，我們幾乎無法呼吸。」蒙地爾的手臂和腿都受到輕傷，他和車上的人等了大約30分鐘後才有救援抵達。

墨西哥城地鐵系統共有195個車站，平均每天載送460萬名乘客。近年來墨西哥地鐵發生多起事故，最嚴重的是在2021年5月，當時地鐵15號線的一座鐵軌橋梁倒塌，造成26人死亡、60多人受傷；後來調查指出是施工過程出問題才導致意外，共有10名官員被控謀殺與傷害。

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