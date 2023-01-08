前面整排禮讓救護車...台中男騎士剎不住連環撞　保時捷也遭殃

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區日前發生一起車禍，一輛救護車鳴笛載送病患送醫，數名汽、機車駕駛為禮讓救護車先行，於文心路、華美西街口降速停等，未料後方一名邱姓騎士疑未注意前方狀況，煞車不及發生碰撞，造成3部機車、1輛保時捷轎車的連環車禍，其中2名騎士受傷送醫，幸無生命危險。

▲邱姓男子撞上禮讓救護車的汽機車，造成4車連環車禍。（圖／民眾提供）

有民眾將行車紀錄上傳至《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》，根據畫面顯示，該路口為綠燈通行，但當時有一輛正在鳴笛的救護車欲左轉，位處前方的數輛汽機車因此停下禮讓，不過後方一名行駛於中線車道的騎士似乎沒發現前方的車輛都慢了下來，直接撞上車陣，3部機車應聲倒地，並波及1輛白色保時捷。

▲▼邱男煞車不及，撞上前方車輛。（圖／截取自WoWtchou YouTube）

台中市第五警分局表示，這起車禍發生於4日上午9時許，邱姓男子（24歲）騎乘機車由中清路沿文心路外側第二車道往河南路方向行駛，因前方同向車道的騎士張女（26歲）煞停避讓民間救護車而發生碰撞，邱男車身失控再撞上一旁陳女（49歲）的機車，陳女機車又碰撞到陳男（49歲）的轎車車尾。

▲事故造成3部機車及1輛保時捷受損。（圖／民眾提供）

警方指出，本案3名騎士均手腳擦挫傷，其中張女、陳女送往中國附醫治療，陳男未受傷；經酒測4名駕駛均無酒精反應，初判肇因為邱男未保持安全車距，張女、陳女、陳男未發現肇因，事故車輛於當日上午9時35分排除，恢復通行。