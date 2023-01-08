「1.5小時航程等3年」！馬祖小三通8日也復航　團圓過年鄉親超期待

記者林名揚、蔡怡萍／連江報導

「久違了，小三通！」連江縣長王忠銘在臉書上抒發興奮心情，表示藉由「金馬地區民眾春節交通專案」，因疫情中斷了3年的小三通，繼昨（7）日金門開出復航第一艘船後，緊接著8日馬祖航線也復航了，「短短的一個半小時航程，我們走了快3年」，終於在今天能見證復航這歷史性的一刻。

▲睽違3年，馬祖小三通終於也在8日復航。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



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王忠銘說，馬祖鄉親也期盼小三通重啟許久，今日看著鄉親滿懷期待的表情，再次踏上歸鄉的旅程，在這新春之際，一解許久鄉愁。

由於對岸黃岐港目前暫不開放，加上自8日起中國大陸調整為不再針對確診者實施隔離措施，馬祖的首航調整至今（8）日，由南竿的福澳碼頭至福州的琅岐碼頭。

根據統計，馬祖小三通首復航的第一天，上午有24人出境，下午有14人入境，參照前一天金廈小三通入境有18.9%的陽性率，對此，入境旅客動線及檢疫作業，以及後續有症狀的旅客相關採檢，都需做好萬全的整備。

王忠銘強調，在陸委會邱垂正副主委的幫忙，與航港局劉志鴻副局長的協助下，早上也共同至福澳碼頭，見證開出首航班歷史性的一刻，期待在專案之後，也為未來全面開放奠定下基礎。