小三通陽性率18.9%！陳福海建議指揮中心「來金門要有PCR證明」

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今天(8日)是小三通專案復航的第2天，於上午10時計有39名旅客由廈門搭乘小三通船班出發前往金門，該船班也於12時搭載76名鄉親，由金門出發前往廈門，其中包含12名陸生返家。陳福海表示，昨天首航有37位旅客入境，其中有7人唾液PCR陽性，他強烈建議疫情指揮中心新增規定，讓從廈門入境金門的民眾也應取得48小時PCR陰性證明，將疫病阻絕境外。

▲今天(8日)是小三通專案復航的第2天，有許多旅客往返金門和廈門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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小三通復航第2天，縣長陳福海也前往水頭碼頭，歡送前往廈門的鄉親，並協同觀光處、衛生局、港務處、浯江輪渡及疾管署等地區相關單位，滾動檢討入出境通關及防疫作業，務期小三通專案復航能更安全、更完善的推動。

陳福海認為，小三通的復航是基於人道、探親的角度出發，7日首航有37位旅客入境，其中有7人唾液PCR陽性。縣府昨日緊急與疫情指揮中心及衛生局等相關單位研商因應作業，強烈建議疫情指揮中心採取對應作法，旅客從金門入境廈門需要取得48小時PCR陰性證明，相對應的從廈門入境金門也應取得48小時PCR陰性證明，縣府並將儘速與大陸協調取得共識，將疫病阻絕境外，同時也讓小三通在疫情可防可控的前提下，持續推動及調整。

陳福海表示，對於金門小三通首航的整體通關作業相當滿意，也非常感謝入出境第一線執勤夥伴及相關工作人員的辛勞付出。同時也表示，對於小三通專案將每天滾動檢討，站在入出境旅客的角度思考，讓作業更臻完善，讓鄉親更加方便。陳縣長表示，昨天率團首航至廈門，也了解廈門方和金門方一樣，都希望做好萬全準備，讓第一階段專案小三通能順遂完成，同時以確保縣民安全為第一優先考量，漸近式的迎接未來小三通常態化的營運。

縣府表示，行政院核定「金馬地區民眾春節返鄉專案」，期間為1月7日至2月6日，近兩天搭船旅客合計152人次。有訂位需求的民眾，可撥打訂位專線082-371412、315045、320646，或可至金門水頭碼頭浯江輪渡有限公司服務櫃台訂位。本次專案相關資訊，縣府也開設網站專區，可逕至金門縣政府觀光處全球資訊網>業務專區>「金馬地區民眾春節交通(小三通)專案」查詢(網址https://reurl.cc/OEokXr)，對於專案有諮詢需求者，也可洽詢「小三通復航專案辦公室」(電話：082-372267)。