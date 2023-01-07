蔡英文花251億成立「太空產業國家隊」　搶佔國際太空產業席位

▲總統蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

為把握21世紀全球競爭太空的新興場域，總統蔡英文6日表示，預計在10年內投入新台幣251億元，和民間攜手打造強韌的「太空產業國家隊」，一起進軍國際太空產業。

蔡英文6日表示，台灣自主研製衛星的實力正不斷提升，國家太空中心正式改制為行政法人，未來將提供更有彈性的制度及環境，讓發展太空產業的能量更加完備，為太空產業打造更完善的練兵場，也讓台灣的廠商，能取得更完整的「飛行履歷」，進而獲得國際的認可。

蔡英文說，台灣第一座短期科研火箭發射場去年已經落腳屏東。第一枚由台灣自製的氣象衛星「獵風者」，預計在今年下半年升空，「這也代表，台灣在太空產業的發展、設計，和製造能力，都更上一層樓。」

蔡英文指出，政府將透過過第三期太空計畫，在10年內投入251億元，和民間攜手打造強韌的「太空產業國家隊」，一起進軍國際太空產業，「目前世界各國，都積極進軍太空。太空已經成為21世紀全球競爭的新興場域。為了把握這個商機，我們一直積極準備，往太空布局」，「台灣的太空科技，經過 30 年的發展，所累積的衛星研發成果，已經讓我們擁有良好的利基。我相信，在政府的全力推動，以及產官學界的合作努力之下，一定能讓台灣的太空產業，在國際上占有重要的一席之地。」