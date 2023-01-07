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TVBS最新民調蘇貞昌滿意度33%創上任後新低　不滿意超過半數

▲▼蘇貞昌6日上午出席「Q Burger台灣營運總部開幕典禮」並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲蘇貞昌滿意度創上任後新低。（圖／記者許靖騏攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，但行政院長蘇貞昌請辭則是被慰留，不過內閣改組聲浪不斷，蘇揆去留也成為矚目焦點。根據TVBS 民意調查中心最新民調顯示，蘇貞昌滿意度來到上任後新低，33%，不滿意度則高達54%，超過半數。另外，黨內呼聲高的副總統賴清德滿意度則為41%、不滿意度28%；蔡英文滿意度36%、不滿意度50%。

▲▼行政院長蘇貞昌滿意度趨勢圖。（圖／TVBS民調中心提供）

▲蘇貞昌滿意度趨勢圖。（圖／TVBS民調中心提供，點圖放大）

日前蔡英文召開記者會，宣布役期延長為「1年」，同時調整義務役月薪，預計2024年開始施行。根據 TVBS 民調結果顯示，近日蘇貞昌滿意度來到上任四年以來的最低點33%，較去年6月時調查略降1個百分點，而不滿意度則來到 54%，歷次最高，另外14%無意見。

另外被外界視為2024綠營總統候選人的副總統賴清德，滿意度為41%，較去年增加4個百分點；不滿意度28%，較去年減少4個百分點，另有31%未表示意見。

而蔡英文度未受到九合一挫敗影響，滿意度為36%，與去年連任兩年時相較變化不大。不過仍低於不滿意的50%，另外13%沒意見。

本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於111年12月28日至112年1月4日晚間18：30至22：00，共接觸1,354位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為268位，拒訪率為19.8%，最後成功訪問有效樣本1,086位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。

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關鍵字：

蘇貞昌蔡英文賴清德

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