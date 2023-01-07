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道歉了！稱超徵稅收是行政失靈引黨內炸鍋　高嘉瑜：用詞不精準

▲▼立委高嘉瑜針對林秉樞案一審宣判回應受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高嘉瑜。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前一句「超徵稅收是行政失靈」惹議，引起不少綠營立委反彈，更傳出有綠委要提案對高嘉瑜黨紀處分。高嘉瑜7日出面致歉，她表示，政府有餘裕在過年前發現金，這當然是政績也是好事，她可能在表達上用詞比較不精準，大家不能接受、生氣也是理所當然，我也要再次表達自己的歉意。

高嘉瑜4日發文表示，無論「還稅於民」的方案為何，政府都應該先正視兩個問題，第一、稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，應先檢討；第二、審計部糾正，不合時宜的貨物稅與關稅違反租稅公平，應先改革。

對於高嘉瑜指稅收超徵是行政失靈，立委林靜儀指出，可見政府預算編列上相當節制，這應該是正面面向才對，身為民意代表應該反映人民的聲音，也該幫民眾了解事實，蔡易餘則表示，用行政失靈這四字確實不太公平。羅致政更斥這是「不懂裝懂」。

高嘉瑜表示，政府有餘裕在過年前發現金，這當然是政績也是好事，她可能在表達上用詞比較不精準，大家不能接受、生氣也是理所當然，我也要表達自己的歉意。

高嘉瑜指出，自己一直認為汽機車關稅問題要改革，可能在語意上讓大家混為一談，感到很抱歉，對於民進黨同志的不滿或是困擾，也再度表達歉意。

高嘉瑜表示，自己在立法院長期關注稅制改革，希望建立制度化稅制改革，混在一起講，讓大家以為是對發現金這件事情有所批評，但立意是好的，方向上也支持政府發現金，但在稅制改革上還會努力。

對於立委何志偉、議員王世堅逆風相挺，高嘉瑜表示，黨內還是有很多好朋友願意幫忙擋住一些砲火，「這個時候幫我講話確實比較辛苦，為難他們了，個人造業個人擔，我自己有所疏失、表達上有誤解，都是我自己要面對的，很感謝他們給我溫暖，我會努力表達上更圓滿，不讓黨內同志受到傷害。」

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