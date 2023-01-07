兵役延長最新民調曝！71%民眾支持　63%願為保台而戰

▲七成以上民眾支持義務役延長至一年。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者李密／台北報導

近日總統蔡英文拍板宣布義務役役期恢復1年，同時調整義務役的月薪至2萬6307元。根據TVBS民調中心最新民調顯示，有7成以上（71%）民眾支持義務役延長至1年，也有超過6成（63%）民眾願意為保衛台灣而戰，相較去年俄烏戰爭一個月時的調查，略增1個百分點。

▲71%民眾支持義務役延長至一年。（圖／TVBS民意調查中心提供，點圖放大）



因應兩岸局勢緊張，政府宣布民國94年1月1日後出生的役男，義務役服役期間由4個月延長至1年，同時調整義務役的月薪至由6510元至2萬6307元（實領2萬320元）。根據TVBS民調中心最新民調顯示，有高達71%（41%非常支持、30%還算支持）民眾支持義務役延長至1年，只有16%不支持，另外13%沒有表示意見。而對於調整義務役的月薪，有 57%民眾認為合理，有25%則認為太多，只有6%認為太少，12%無意見。

至於外界擔憂未來中共可能武力犯台，民調顯示有63%民眾願意為保衛台灣而戰，23%不願意，15%沒意見。相較去年俄烏戰爭一個月時，民眾願意保衛台灣的比例略增1個百分點，不願意比例減少3個百分點。

此外，年齡交叉分析發現，20-29歲族群願為保台而戰的比例為66%，略增2個百分點，不願意比例則由33%減至 26%，30-39歲、 40-49歲民眾願意的比都超過7成，不願意比例皆降至19%。50-59歲民眾願意的比例由62%下降4個百分點至58%，不願意略增至27%，60歲以上民眾則有兩成多表示不願意，願意的比例維持5成以上。

▲願不願意為保衛台灣而戰與年齡交叉表。（圖／TVBS民意調查中心提供，點圖放大）



本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於111年12月28日至112年1月4日晚間18：30至22：00，共接觸1,354位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為268位，拒訪率為19.8%，最後成功訪問有效樣本1,086位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。