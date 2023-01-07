桌球好手江宏傑洗手做料理　為新北毛寶貝「加菜」好過年

▲生命教育園區招牌大頭，開心吃著江宏傑手作「幸福大吉米糕」。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節期間將至，為幫毛寶貝加菜，桌球好手江宏傑親手參與製作寵物「幸福大吉米糕」，與Natural10自然食創辦人鄒曉芳及李庭吾捐贈100份鮮食到板橋動物之家，要幫板橋動物之家毛寶貝補充營養過好年；另外，Natural10自然食現場加碼，即日起到農曆年前，只要到板橋動物之家認養犬隻，前10名即可獲得1份自然食鮮食福袋。

動保處長楊淑方表示，Natural10長期關注流浪動物議題，去年也邀請知名藝人來毛寶貝生命教育園區贈送鮮食。今年特地邀請到我國桌球好手江宏傑，其實江宏傑對動物議題也非常關心，在Natural10創辦人鄒曉芳及李庭吾邀請，一早忙碌地製作犬貓鮮食，將營養滿分的「幸福大吉米糕」，送來板橋動物之家，利用當季食材，幫毛寶貝們加菜。

▲江宏傑一同跟後埔國小學童跟動物之家狗狗互動。

江宏傑表示，他在高中時領養一隻名叫「Dogi」的狗，至今已經超過12年，當時牠全身都是皮膚病，但看到牠卻一見鍾情，養在臺南球館裡，是球館裡的Lucky Dog，因為有了牠，桌球成績也一路往上升。每次江宏傑出國比賽回來，「Dogi」一定跑到門口迎接他，牠的溫暖讓參賽的疲累瞬間被治癒了。

現場參與生命教育的板橋後埔國小學童們也感受到這份愛心，餵食動物之家犬貓，讓牠們開心吃著江宏傑手做的鮮食，尤其園區招牌狗「大頭」津津有味享用，一臉滿足的表情，讓今天的辛勞付出都值得了，藉由這次機會，號召更多人關注動物之家的毛寶貝們，幫牠們找到一個溫暖的家。

▲自然食公司邀請桌球好手江宏傑，到毛寶貝生命教育園區捐贈100份手作鮮食。

楊淑方表示，感謝各界人士對毛寶貝的關注。藉由這次與名人合作的機會，增加動物之家曝光率，拋磚引玉，讓更多毛寶貝可以被看見。同時也感謝寒冬中這份暖暖的愛心，讓動物之家的毛寶貝們提前感受過新年氣氛。也歡迎民眾多前來動物之家參觀或做志工，在眾人努力下，每一份愛的溫暖都會得以延續，化作力量，增加毛寶貝認養的機會。

▲江宏傑現場跟動物之家狗狗互動。