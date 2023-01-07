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傳承親人服務理念！新北漁人碼頭志工　李秀治導覽逾20年

▲新北漁人碼頭志工 李秀治導覽逾20年。（圖／新北市漁業處提供）

▲傳承親人服務理念，李秀治擔任淡水漁人碼頭志工導覽逾20年。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水第二漁港（漁人碼頭）為新北市重要觀光景點，常年遊客眾多，並多集中於假日到訪，因此漁人碼頭志工團隊主要工作內容為協助新北市漁業處，提供漁人碼頭假日時段旅遊諮詢及港區環境巡查，迄今隊員人數已達30人，多為創始初期即加入的在地退休資深人員，向心力強，對淡水地區有深厚情感，其中資深志工李秀治擔任導覽志工超過20年，更招募家人參與志工活動，服務精神令人動容。

李秀治當初為了享受親子的時光，她從職場上退下來，到校園從事親師、圖書、故事、資訊、輔導等志工，後來孩子年紀漸長，她走出校園，拓展志工範疇，學習導覽，實地參與淡水文化古蹟等解說工作，也於民國90年擔任淡水漁人碼頭志工工作服務迄今，定期排班從事服務台諮詢服務及不定期接受預約導覽等工作，藉由自身經驗傳達出來的故事與知識，讓整個導覽過程變得更加豐富且有趣，也會讓遠來之旅客印象深刻。

▲新北漁人碼頭志工 李秀治導覽逾20年。（圖／新北市漁業處提供）

▲淡水漁人碼頭志工李秀治。

李秀治回憶起自己對志工的熱情，除了孩子繫起美麗的開端，和她人生重要的三位親人，摯愛的祖父、偉大的父親及敬愛的公公有絕對的影響，祖父從年輕到老，一輩子在家鄉金門為前線官兵和居民做推拿服務，高齡的父親從農事退休後，每天神采奕奕地穿梭在菜市場義務為鄉親煮水遞茶，在鄉下從事鑲牙工作的公公，總是為經濟困頓的村民義務診治牙齒，她深受三位長輩的善舉影響。

李秀治回想起她的志工生活，雖然是付出時間和精力，但是反饋最多的還是自己，除了付出的滿足外，處理事情的能力，人際關係的互動，心靈的豐盈都在成長中，更蓄積志工服務的能量，在淡水第二漁港漁人碼頭找到自己發揮的空間，成為一位稱職的解說員。

漁業處長張麗珍表示，對於志工在新北市漁業推廣及新興觀光產業的付出，要獻上深深的謝意，他們協助推廣新北相關漁業措施或是觀光導覽工作，讓民眾直接感受到最優質的服務，而民眾的滿意與回饋，是持續服務的動力，新北市漁人碼頭志工團隊期待未來更多志工加入。

▲新北漁人碼頭志工 李秀治導覽逾20年。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北漁人碼頭志工 李秀治導覽逾20年。（圖／新北市漁業處提供）

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