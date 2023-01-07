黃金博物館名家揮毫送春聯　財神「大著金」迎春納福

▲黃金博物館園區張貼新春聯，處處喜氣洋洋。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立黃金博物館為迎接春節，今年1月14日及1月23日（年初二）至1月29日（年初八），推出精彩的「喜迎金兔-2023黃金博物館春節活動」，館舍裝飾紅燈籠、張貼新春聯，年節氣氛滿滿；街頭藝人、財神爺歡聚博物館，歡迎民眾走春看展，一起「揚眉兔氣」過新年。

黃金博物館謝文祥館長表示，為了與民眾一起迎接充滿希望的兔年，特別舉辦系列活動。1月14日星期六下午3點，黃金博物館將邀請名書法家揮毫，歡迎民眾來館索取春聯；初二到初八期間，到黃金博物館參加集章活動，可獲得驚喜神秘走春禮，每日數量有限，送完為止。

▲黃金博物館220公斤大金磚。

謝文祥說，位於共學館的「迎金兔」春聯章，供民眾蓋印收集；造型氣球、魔術、音樂演奏等各類型街頭藝人在博物館與民同樂，更有財神爺發放黃金糖，讓遊客吃甜甜，過好年！此外，大地館推出透視礦山5G展「深入坑道」VR體驗，重現本山四坑「大著金」發現大黃金的奇幻歷險。

而目前臺灣唯一保存較為完整的金礦坑，本山五坑歷時兩年修復後重新開放，歡迎大小朋友入坑體驗。當然來黃金博物館別忘了摸摸鎮館之寶220公斤「大黃金」。春節期間，九份昇平戲院推出懷舊歌仔戲「戲弄傳奇」，內容充滿奇妙與喜趣！歡迎民眾與親朋好友一同來黃金博物館藝文走春，共度特別的春節連假，更多活動內容請參考「黃金博物館」官網查詢。

▲福氣財神在黃金博物館陪伴大家過好年。