點名管中閔出戰2024！　媒體人提「這點」有別於賴柯

▲管中閔。（資料照／記者湯興漢攝）



實習記者李密／台北報導

九合一大選才結束一個多月，藍營內各派人馬已蠢蠢欲動為2024排兵布陣。對於國民黨2024總統人選最佳解，媒體人「逆風的烏鴉」6日點名剛卸任的前台大校長管中閔。他提到藍營勁敵賴清德在當年「拔管」事件中，正好是時任行政院長。且管中閔並非台大法律系或醫學系出身，專業是經濟、又是半個政治素人，可以和賴清德、柯文哲做出區隔。「至少會比每天聽到『齁齁揍逮幾』好看多了。」

▲賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



台大第12任校長管中閔四年任期於7日屆滿，媒體人「逆風的烏鴉」在臉書點明管中閔是國民黨2024總統人選最佳解。他解釋，選舉除了個人條件優劣、政黨實力外，「對戰組合的針對性」也很重要。簡單說，選舉不是A比B強，B比C強，A就一定比C強，而是會透過一些個人特質的比較，產生「一物剋一物的效果」。



以2014年柯文哲對戰連勝文為例，如果不是遇到柯文哲，連勝文未必會輸；如果不是遇到連勝文，柯文哲也未必會贏。這和條件優劣關係不大，而是兩者恰好有兩個關係：一個是醫生和病人的對比，一個是平民精英和世家子弟的對比。加上當時大環境才造就了柯文哲大勝。

「逆風的烏鴉」說，2024總統選戰，國民黨的假想敵有二：一是賴清德，二是柯文哲。在這個基礎下，來討論「剪刀石頭布」，民進黨執政下公平正義淪喪的問題，在2024總統選戰是很重要的議題。可是只要談到民進黨的公平正義問題，國民黨繞不開的，就是關於「白色恐怖」的質疑。

不過管中閔卻幾乎可以跳過白色恐怖的質疑，因為他本身就是「綠色恐怖」下最直接的受害者，這不但可以化解國民黨傳統被攻擊的點，甚至可以直接以綠色恐怖和公平正義問題當主戰場，而當初「拔管」時的行政院長不是別人，正是賴清德。



另外一個對比，是可以同時處理兩個對手。過去三任中華民國總統，都是學法的，而且是台大法律系，而且任期末大概都被罵得很慘，「台大法律總統」已經是一塊爛招牌。而這三個人，柯文哲、賴清德都是學醫的，學法的這幾年在政壇名聲不佳，學醫的又如何呢？但在柯賴之外，管中閔的專業是經濟，如此不但可以和兩個學醫的區隔，甚至可以在公平正義外再拉出一個選戰主軸，就是「經濟發展優先」。



第三個區隔點，是「被檢驗度與經驗的平衡」。政治素人、半素人或奇兵大家都愛，但這種人的問題是很容易被爆雷；但被經過充分檢驗的，又通常是政壇令人望之生厭的老屁股。但是恰好經過拔管的洗禮，管中閔曾經經歷多數政治人物都不曾經歷過的檢驗，但他同時又沒有參選過，算是半個政治素人，參選的新鮮感顯然是勝過柯、賴兩人的。



最後一點是管中閔是計量經濟學的大師級人物，但可能因早期就學經歷和個性，他的個性不像是傳統政治人物那麼嚴肅、謹慎、保守，反而有點球來我就打的直率，甚至可以說有點人來瘋。這一點可能是兩面刃，但這樣的特質，顯然是很對現在網路世代的胃口。

不過「逆風的烏鴉」也補充，他的看法都是在沒有考量管中閔個人意願和國民黨提名制度、競爭可行性下的分析。如果他出戰，搭配可以互補的副總統候選人，這場選舉會很好看。「至少會比每天聽到『齁齁揍逮幾』好看多了。」