3歲童爬窗戶墜7樓亡　阿公下樓幫金孫找書包釀悲劇…目睹崩潰

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北市金山區4日深夜傳出幼童墜樓，一名62歲江姓男子獨留3歲孫子在7樓住處客廳看手機，自己下樓去車上拿孫子上學要用的書包，怎料孫子找不到阿公，竟打開未上鎖的窗戶墜落，送醫後傷重不治，讓目睹這一幕的江男當街崩潰痛哭。

▲新北男童找不到阿公，開窗找人時不慎墜樓亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，晚上10時許獲報有孩童墜樓後，立即趕到現場處理，經了解阿公帶男童回家後，忘記拿東西轉而下樓到停車場取物，將孫子獨自留置家中，沒想到離開這段時間孫子自7樓陽台墜落至1樓，阿公返回家中後沒看到人，才發現孫子已墜樓，警消隨後緊急將男童送台大醫院金山分院搶救，因傷勢嚴重，仍宣告搶救無效。

據了解，阿公帶著3歲男童返家，進入7樓住家後，將孫子獨自留在家中的客廳，爺爺便隨即轉身下樓拿孫子書包時，孫子疑似爬窗戶探頭往樓下看，卻不慎墜樓身亡，阿公目睹一切情緒相當激動。徐姓鄰居表示，他聽到「碰」一聲巨響，就看到男童倒在地上不動，打電話報警後沒多久警員就到場。

▲鄰居指出，阿公平常非常疼愛孫子，沒想到下樓拿東西時發生憾事。（圖／記者郭世賢翻攝）

張姓鄰居表示，該棟7樓是頂樓沒有鐵欄杆，可能是男童要找阿公，爬上窗戶時不慎掉落，附近民眾知道後立刻去找阿公，阿公知道消息返回看到後爆哭。張姓鄰居說阿公非常愛護孫子，下樓拿孫子要上課用的東西，沒想到發生憾事。

警方表示，已報請地檢署釐清男童死因，初判男童可能是找不到阿公，才打開未上鎖的窗戶探頭找人，詳細事發過程及是否須追究家屬責任則須進一步調查。