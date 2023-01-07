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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨如病人、青年如醫生　賴清德：我像家屬一樣想知道有沒有救

▲副總統賴清德出席「向黨員報告-政見發表會」，聆聽青年意見。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德出席「向黨員報告-政見發表會」，聆聽青年意見。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨主席補選將在15日登場，儘管只有副總統賴清德登記參選，但賴仍啟動一連串的「向黨員報告」座談會，了解基層的想法。7日於台北市進行青年場，賴清德說，過去當醫生常會被病人家屬問「現在有救沒救」，這次民進黨敗選，年輕人沒有像2021年一樣支持民進黨，「我就像病人家屬，想要從你們的談話裡面，知道民進黨有沒有救」；賴說，從青年們傳來的意見、批評可以知道，「年輕人並不是生氣，而是失望、不知道用什麼理由支持民進黨」。

本場青年座談聚集50位青年，有參與者提到要重建選民的信任，且領導者要定時進行談話、說明決策的理由；此外，也要明確告訴民眾未來要做什麼？帶領台灣走向哪裡？這樣才知道要怎麼跟隨這個領導者。

也有參與者提到，會出現側翼或著所謂網路義勇軍、自發性支持者等，是因為正規軍完全消失，基層看到的狀況是2021年公投結束後沒有看到任何黨工、發言人等出來捍衛政策，支持者主動出來作戰，導致打得亂七八糟。

另外有參與者說，要怎麼納入年輕人或年輕黨工可以和黨高層溝通的機制？讓黨高層不是只有在選舉，而是隨時都能知道青年黨工的想法。雖然有青年黨部，但比較多是高層上對下交辦的事情，是否可以有類似青年委員的組織？

針對青年們的疑問，賴清德在答覆前先表示，民進黨敗選責無旁貸，一定要跟社會有更多連結，特別這次敗選年輕人是一個非常重要元素，所以更要跟年輕人接觸。

賴清德說，面對這場選舉，他的態度有3個：第一，要誠實接受選舉結果，因為民主是人民作主，人民是國家主人，不管動機態度如何，支持不支持都要接受；第二，誠實面對社會各界批評，誠實面對自己的不足；第三，各方寶貴意見要接納，掌握改革契機，重新贏得社會信賴跟支持。

賴清德說，他過去是醫生，在病房或急診、加護病房服務時，病人家屬有時候會問「現在有救沒救」，常常會聽到這句，「我會說明，如果有救的話，家屬會放心；如果醫師態度保留，家屬可以看出來，會很擔心」。

賴清德說，這次民進黨敗選，年輕人沒有像2021年一樣支持民進黨，「我就像病人家屬，想要從你們的談話裡面，知道民進黨有沒有救」；賴說，從青年們傳來的意見、批評可以知道，「年輕人並不是生氣，而是失望、不知道用什麼理由支持民進黨」。

賴清德笑說，大家踴躍發言並不是因為會把講話責任推給老闆，「看到你們踴躍發言，是很想積極搶救政黨」，大家還是希望民進黨做得比現在更好，也希望民進黨經由這次改進，讓大家願意支持民進黨，不管在社會怎麼角落，都要為了社會、國家奮鬥。

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