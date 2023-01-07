補選最後衝刺　賴清德曝對吳怡農「3個感動」：看到前輩打拼模樣

▲賴清德、吳怡農。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹宜庭／台北報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將在8日投票，副總統賴清德7日為民進黨候選人吳怡農拉票，點出吳怡農三個讓他感動的地方，包含承擔、行動和理念。賴清德也大讚，看到吳怡農走入人群、面對民眾的模樣，彷彿看到民進黨創黨初期，許多前輩在街頭為民主理念打拼宣傳的身影，而聆聽基層的期許及建言，是民進黨現階段很重要的課題。

立委補選進入最後衝刺，賴清德今日透過臉書發文提及，吳怡農三個讓他感動的地方。第一，「承擔」，賴清德表示，吳怡農創立「壯闊台灣」，為了讓國人在緊急事故中保護自己、幫助別人，透過「後盾計畫」教育課程，讓參與課程的民眾學會如何在急難中自救與救人，更因此入選了時代雜誌「次世代百大人物」的殊榮。

賴清德說明，基於為國舉才的理念，民進黨徵召吳怡農投入這次補選。吳怡農為了熱愛的國家，願意承擔這個艱鉅的責任，希望透過國會實現更多在社會無法完成的工作，這是民進黨現在最需要的能量，讓他深受感動。

第二，「行動」，賴清德表示，這次選舉中，吳怡農在街頭以宣講的方式，與民眾近距離、面對面地講述他對國家的期許與願景。吳怡農走入人群，面對民眾，彷彿看見民進黨創黨初期，許多前輩在街頭為民主理念打拚宣傳的身影，而與民眾直接面對面接觸，聆聽基層的期許及建言，是民進黨現階段很重要的課題。

第三則是「理念」，賴清德說，吳怡農面對選舉中對手的扭曲攻擊一再表達絕不打負面選戰，即使面臨一場艱難的選舉，他也對自己的政治理念有堅持，對支持者說「不要生氣，要投票」。

「在這個民進黨正要重振旗鼓的時刻，我也要對台北市中山、北松山選區的朋友說『不要氣餒，明天我們一起去投票』」賴清德認為，台灣是美麗的寶島，但因為地理位置的關係，時常遭受地震、颱風等天災的襲擊，同時台灣面臨威權主義的擴張，外部的威脅從不曾減低過。因此，台灣需要建立一套完善的國土安全、防災、救難的制度規劃，國會也需要有專業的立委，監督部會外也供專業建議。