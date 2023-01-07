▲基隆市田徑場工地堆置廢土，謝國樑要求責成廠商立即移除。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市立田徑場工地今（7日）傳出有廢土堆置情形，市長謝國樑下午前往現場會勘，教育處說明，土方是田徑場以及銘傳國中兩處工程產生，謝國樑認為，當地並非棄土場，不應該堆置其他工程的土方，要求教育處立即責成廠商移除，並由工程查核小組進行調查。

市長謝國樑中午接獲市議員呂美玲通報，指目前處於停工狀態的體育場工地，被堆置大量土方，他對此相當重視，立即在下午率領教育處、環保局等相關單位人員前往現場會勘。

教育處秘書陳得林報告指出，現場堆置的土方，部分是原本田徑場工程開挖產生，另有部分是銘傳國中校舍整建工程，因進出道路狹窄，必須利用小型車輛搬運，有設置「暫置區」的需求，因此經過申請後，由市立體育場同意暫置於田徑場工區，已責成廠商加速清運並加強土方堆置處周邊環境管理。

不過，謝國樑表示，這是教育處在去年的決策，站在他的立場，如果不是該項工程開挖的土方，就不會同意其他工程的土方暫置在當地，同仁或許認為都是教育處的工程，因此可以這樣進行調節，但他認為應該還是要經過環保局的核可才行。

謝國樑還說，當地有很多愛好運動的人士出入，環境是家園的根本，如果銘傳國中的工程可以倒在這裡，那其他工地的土方豈不也可以運進來？對於已經放在當地的土方，謝市長要求教育處責成新的廠商儘速移除。

對於呂議員提出的疑點，謝國樑表示，會交由工程查核小組進行調查、釐清，他同時也強調，當地並非棄土場，不能亂置土方在當地，工程延宕已經很不應該，絕不能因此就抱著「一不做二不休」的心態，把棄土倒在當地。

教育處表示，「基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程」經重新招標評選，於今年12月5日由慶霖營造股份有限公司得標，已請新得標廠商同步進行土方運棄廠商變更等前置作業，俟行政程序完備取得土單後，即可依規運送至台北港。