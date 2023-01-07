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蘆竹區公所攜手南崁五福宮寒冬送暖　張善政表揚捐贈單位

▲蘆竹區公所攜手南崁五福宮寒冬送暖

▲蘆竹區112年度愛心關懷活動，張善政表揚捐贈單位。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年前夕，桃園市蘆竹區公所結合南崁五福宮，7日於區所舉辦112年度愛心關懷活動。市長張善政表示，市府積極推動社福政策照顧弱勢家戶，但政府仍是資源有限，無法將資源遍及社會所有角落，因此也需要民間力量加入，補足社會安全網，讓社會更祥和溫馨，讓需要被照顧的民眾，都能獲得妥適的照顧。

▲蘆竹區公所攜手南崁五福宮寒冬送暖

▲各界捐贈物資。（圖／新聞處提供）

張善政並於活動中，表揚蘆竹區農會及多家民間企業，感謝各單位捐贈愛心物資，讓弱勢家戶在農曆年前感受到來自社會各界的溫暖，同時說明，市府持續推動長者福利政策，自今（112）年春節起，桃園市三節禮金恢復發放2,500元，適逢農曆春節將至，春節禮金近期將陸續匯入帳戶，讓長者歡度新年。張市長也感謝市議會在去（111）年底對市府各項預算的支持，讓全市國中小學營養午餐免費及調整三節禮金等政策，獲得充足的財源，未來市府各項福利政策將逐一落實，讓桃園成為幸福宜居城市。

▲蘆竹區公所攜手南崁五福宮寒冬送暖

蘆竹區長蔡世志表示，南崁五福宮多年來致力關懷弱勢家庭，透過捐贈民生物資幫助弱勢家戶過好年。今（112）年度活動由蘆竹區公所與南崁五福宮共同主辦，並邀集蘆竹區農會及多家民間企業共襄盛舉，提供蘆竹區轄內的列冊獨居長者及低收入戶各類愛心物資，現場也由桃園市愛心義剪協會提供剪髮服務，讓弱勢家戶在農曆年前感受溫暖、快樂過新年。

▲蘆竹區公所攜手南崁五福宮寒冬送暖

包括市議員張桂綿、錢龍、市府社會局主秘蔡逸如、蘆竹區長蔡世志、南崁五福宮主委陳宗賢、蘆竹區農會理事長黃教陽、常務監事錢得勝、總幹事陳春郎、財團法人慶福社會福利慈善事業基金會副董事長蘇柏甡、勁強營造有限公司總顧問徐承昌等一同出席活動。

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