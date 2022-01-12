台東社工寒冬送暖　首度結合水電工幫助獨老安檢過好年

▲台東縣政府社會處啟動社工寒冬送暖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆春節將至，台東縣政府在春節前夕結合台東電氣裝修職業工會，為縣內有迫切需要的獨居老人進行居家熱水器、用電安全及住警器檢視及安裝等服務。縣長饒慶鈴表示，縣內中高危機獨居老人有187位，除了台東實物銀行提供TT惜福箱等物資，也持續追蹤關懷，此次更首度創新辦理用電檢修服務，預防獨居老人受寒及居住意外，以度過溫馨的年節。

12日在台東縣政府社會處啟動社工寒冬送暖出任務，縣長饒慶鈴別頒發感謝狀給台東縣電氣裝修職業工會理事長林明興及所有參與技士，並贈送關懷物資(保溫提鍋及惜福箱)給獨居老人，饒慶鈴提到，近日天氣寒冷，用電、用火都要非常小心，去年底台東市區老字號藥局起火，造成遺憾，也提醒我們汰換老舊電器、電路的重要性。110年度台東獨居老人列冊有2,447位，縣府定期關懷、發放白米等生活物資，其中高危機及中危機的獨居老人共有187位，透過台東電氣裝修職業工會的檢修服務，使縣內獨居老人可以在年節前感受到溫暖，同時也維護及滿足獨居長輩基本生活需求。

此次特別感謝台東電氣裝修工會參與的水電技士，在過程中細心檢修，包含重新拉電線、螺絲的鬆緊、插座的修繕等。在基礎檢測後，如有其他房屋修繕等需求，縣府也將持續追蹤並協助處理，使獨居老人可以在健康、安全的友善環境中，享有好的生活品質，安全過好年。

台東縣電氣裝修職業工會理事長林明興指出，工會誓約3個月前接到社會處勞工科王識殷科長電話，轉達饒縣長請託協助獨居老人進行居家熱水器、用電安全及住警器檢視及安裝等服務，全縣需要的約300戶，目前已完成僅70戶檢修安裝，預計過年前將協助百餘戶，希望讓獨居老人無憂慮過新年。