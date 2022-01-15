桃園區2022年寒冬送暖　發放1630戶弱勢家庭生活物資

▲桃園區長陳玉明(左)頒發「嘉惠良多」的感謝獎牌給捐助單位。（圖／桃園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歲末年終，桃園區公所15日舉辦「2022年寒冬送暖愛心關懷活動」，提供桃園區內700戶特殊境遇兒少家庭及930戶中低收入戶，共1630戶弱勢家庭，禮券500元、蔬菜、白米、沙拉油、麵條、衛生紙等民生必需物資，期區內的弱勢家庭能開心歡喜過好年。

▲桃園區2022年寒冬送暖，發放 1630戶弱勢家庭生活物資。（圖／桃園區公所提供）

桃園區長陳玉明表示，桃園區公所積極配合中央與市府的各項福利政策，以落實對弱勢族群的照顧，在每年年關將近之時，都會結合民間的力量募集物資，共同舉辦寒冬送暖愛心關懷的公益活動，把來自各界的捐贈物資傳遞給需要的族群，讓他們接收到社會大眾滿滿的溫暖與支持。

本次共襄盛舉的慈善團體，包括：桃園果菜公司、桃園區里長聯誼會、億瓏車業、大和開發建設、鑽石地母廟暨無極兩儀宮、仕華慈善協會暨武陵警友站、桃園千杯聯盟、萬岱豐食品、新竹縣愛心物資集發協會、連盛塑膠工業有限公司、桃園市錦雲慈善功德協會、中華民國志工聯盟等，桃園區公所並頒發「嘉惠良多」的獎牌給捐助單位，感謝大家有錢出錢、有力出力，關懷區內弱勢族群。