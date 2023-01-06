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劍湖山元月加碼高空花火秀　花現幸福廣場期間限定...璀璨登場

▲雲林劍湖山跨年煙火為最受歡迎景點，農曆節將加碼花火秀迎春。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲劍湖山世界2023以旺兔耀飛摩天輪為主題搭配無人機施放13分14秒煙火，用入1.2萬遊客齊聚嗨爆。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林劍湖山跨年煙火為最受歡迎景點，2023以旺兔耀飛摩天輪為主題搭配無人機施放13分14秒煙火，當天湧入1.2萬遊客齊聚，每年均吸引各地攝影家紀錄盛典。緊接農曆春節，劍湖山世界樂園再推出高空花火秀迎春，1月6日至15日以期間限定方式，每週五、六、日，晚上18時在「花現幸福廣場」璀璨繽紛登場。

▲雲林劍湖山跨年煙火為最受歡迎景點，農曆節將加碼花火秀迎春。（圖／雲林背包客提供）

▲劍湖山世界2023跨年煙火，每年均吸引各地攝影家紀錄盛典。（圖／雲林背包客提供）

劍湖山世界經理張華紋表示，新的一年到來，持續推出加碼活動，包含元月6、7、8、13、14、15日，在「花現幸福廣場」有高空花火秀；也因應1月19日的消防節到來，於1月3日21日推出「消防勇士專屬優惠」，消防人員、義勇消防員、民間救災人員與消防相關科系大學生等，憑證購票只要299元，另，元月壽星優惠，憑證購票一樣享299元超值優惠，歡迎大家一起來劍湖山世界同樂、欣賞絢麗煙火。

▲雲林劍湖山跨年煙火為最受歡迎景點，農曆節將加碼花火秀迎春。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山跨年煙火令許多遊客眷戀直呼不過癮，今年春節加碼推出高空花火秀，將於「花現幸福廣場」璀璨綻放。（圖／劍湖山世界提供）

張華紋也提到，遊客在劍湖山世界體驗各項遊樂設施之餘，在「飛越恐龍谷」前廣場，歡樂氛圍不間斷，每天11：00和14：30可以看到劍湖山吉祥物KuKu、KiKi與大家相見歡、每天12：40和15：40，還有兇猛的恐龍即將來襲，與遊客上演一場刺激的追逐戰；更多元月份優惠訊息，詳洽劍湖山世界官網

▲雲林劍湖山跨年煙火為最受歡迎景點，農曆節將加碼花火秀迎春。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲飛越恐龍谷前廣場，每天12：40和15：40，還有兇猛的恐龍即將來襲，與遊客上演一場刺激的追逐戰。（圖／劍湖山世界提供）

 ►聽Podcast #我在案發現場

 


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