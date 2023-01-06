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社會 社會焦點 保障人權

阿北跨雙黃線買午餐對撞外送員　餐點滑出...秒成「在地美食」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮林森路今日中午11時許發生機車碰撞事故，一名葉姓騎士疑因要購買午餐，行經林森路一段跨越雙黃線，與一名外送員發生對撞，兩人雙雙倒地，巨大碰撞聲引起附近居民關切。附近商家業者表示，虎尾的專職跑Uber的人已經很少了，現在暫時又「-1」，呼籲用路人務必遵守交通規則。

▲虎尾發生老翁跨越雙黃線與外送員發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾發生老翁跨越雙黃線與外送員發生碰撞，置物箱內的午餐噴飛成「在地」美食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮林森路一段阿秋藥膳排骨前今日11時10分發生機車對撞車禍，一名62歲葉姓老翁騎乘機車往市區方向，疑似因為要購買午餐便減速並跨越雙黃線穿越車道，而對向一名Uber外送員行經該處，閃避不及發生對撞，葉姓老翁倒地躺平，外送員的餐點也瞬間噴出置物箱。

▲虎尾發生老翁跨越雙黃線與外送員發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾發生老翁騎乘機車跨越雙黃線與外送員發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局獲報後派遣救護車前往，幸好葉姓老翁意識清楚、受臉部、四肢擦挫傷、輕傷由救護車送往醫，張姓外送員雙手擦挫傷，亦前往醫院檢傷。虎尾警分局表示，葉姓駕駛騎乘機車於事故地點左轉，與張姓外送員騎乘機車發生事故，警員對雙方實施酒精濃度呼氣測試，測試值均為0mg/L，全案依規定處理陳報。

▲虎尾發生老翁跨越雙黃線與外送員發生碰撞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲發生碰撞後兩人雙雙倒地，老翁躺平、外送員則起身報警及叫救護車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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