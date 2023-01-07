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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳郭台銘年後決定是否拼2024　侯友宜：持續給郭董鼓勵加油

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▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

各黨派已開始2024布局，國民黨內部近期出現勸進鴻海創辦人郭台銘再戰的聲音。據了解，郭董目前雖然沒動靜，但近期確實「心癢癢」，更傳出年後有可能邀集政界人士會面徵詢相關意見。對此，新北市長侯友宜7日說，郭董長期關心國家大事，也為國為民努力做事，會給他持續的鼓勵跟加油。

對於年後郭台銘有可能邀集政界人士談2024一事。侯友宜說，郭董對台灣經濟產業的貢獻大家有目共睹，尤其長年來他也關心國家的大事，為國為民努力做事的郭董，我們都給他持續的鼓勵跟加油。

另外，有媒體問到，外界認為侯是2024最強人選，但缺乏起手式，更有媒體指出，若要出場最好的方式是郭董力挺，然後接受黨中央的徵召。侯友宜說，他是新北市的市長，新北市長有新北市長的角色，像今天是新北首座機能型防災公園啟用活動，看到消防義消弟兄們的裝備，以及在整個防救災的能量都非常的感動，用這種態度守護新北市安居樂業。

對於黨主席朱立倫可能在立委補選之後有訪美規劃，侯友宜說，主席有主席的角色，主席必須要面對他不一樣的角色，做他該做的事；自己則是新北市的市長，新北市的市長最重要的是把新北市的工作做好。

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