2024捨台獨？　郭正亮：賴清德將提「這」論述

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2024捨台獨？　郭正亮：賴清德將提「維護中華民國主權」論述

▲副總統賴清德於松澤宮替吳怡農助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

新北市長侯友宜日前於元旦致詞時提到「我們絕對不是強國的棋子」，被外界解讀為劍指2024總統大選。對此，前立委郭正亮昨（5）日分析，未來侯友宜對美政策相對於蔡英文將有更高自主性，被視為勁敵的副總統賴清德也會撕掉「台獨工作者」標籤，並提出「維護中華民國主權」論述。他預測，2024總統大選論述將朝健康方向發展，藍綠要站在相同立場與中國大陸溝通。

▲▼ 新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜 。（資料照／記者許靖騏攝）

郭正亮在節目《亮劍台灣》中預測，2024總統大選論述將朝向健康方向發展，他分析，侯友宜知道台灣不能一面倒向中國，但也不能像蔡英文一面倒向美國，變成傀儡，因此先拋出「絕對不是強國的棋子」，這是一個好題目。另一面賴清德、鄭文燦也拋出和平保台論述，而賴清德作為曾經的「務實台獨工作者」，這部分也要進一步說明。

郭正亮表示，他認同陸委會主委邱太三於去年3月提出「維護中華民國主權是兩岸協商較好的基本條件」，中國無法接受中華民國、民進黨無法接受九二共識，台獨定義又太抽象，若民進黨主張維護中華民國主權，國民黨也同意，那在相同立場上，國、民兩黨可以從多數共識出發，不要去扯中華民國、台灣，或是台獨、統派，站在維護中華民國主權的共識上與中國大陸溝通。

他預測，賴清德2024一定會提「維護中華民國主權」論述，若不如此就無法洗掉台獨標籤。而侯友宜拋出的「絕對不是強國的棋子」，也可看出他的對美政策，相對於蔡英文有更高的自主性。

郭正亮強調，他樂觀看待2024總統大選，不會像過去都是統獨扣帽子，投降、同路人，帽子滿天飛，有利於台灣往前走，進一步尋求兩岸突破的可能性。 

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