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全國密度第一「宮廟2.0座談會」　南警分享雞頭怪客落網主因

▲台南市第二分局也在新春一開始，於1月6日下午2時在分局舉行「優質宮廟2.0」，並分享雞頭怪客落網主因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第二分局也在新春一開始，於1月6日下午2時在分局舉行「優質宮廟2.0」，並分享雞頭怪客落網主因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二分局在新春一開始，6日下午2時舉行「優質宮廟2.0」及「2023年加強重要節日安全維護工作」座談會，會議由分局長朱信憲主持，除邀集轄區50間宮廟代表到場意見交流，並達成共識全力參與「優質宮廟2.0」行動公約簽署，共同來減炮燃放、遵守交通規則，以擦亮台南眾神之都優良宮廟文化之美名招牌。

台南市中西區廟宇數居全台南之冠，6.26平方公里之面積內，計有高達216間大小宮廟，密度之高號稱全國之最，相關廟會慶典也相對頻繁，2022年統計高達有87場次廟會活動。「宮廟2.0座談會」期間鄉由中西區公所區長汪慶龍、民政局、環保局及消防局等相關局處代表共同參與，整個活動也在支持聲中圓滿結束。

▲台南市第二分局也在新春一開始，於1月6日下午2時在分局舉行「優質宮廟2.0」，並分享雞頭怪客落網主因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

座談中並就各宮廟監視器裝設之不足或過於老舊等提出討論，第二分局也以近期轄區4間宮廟遭男子在天公爐埋放雞頭滋擾案件來說明。南勢街西羅殿在11月27日凌晨發生天公爐遭人埋放雞腿時，也因該廟之前與分局之充分合作，加強增設相關監視器系統，除增設360度全景環繞鏡頭、道路出入口加裝鏡頭、宮廟內外鏡頭汰換等，除將案發時之滋事男子影像完整攝錄，並在警方立即成立專案小組，沿途過濾追蹤犯嫌從步行、換乘T BIKE、搭乘火車等行蹤，於案發後第3天立即奔赴台中將犯嫌緝捕到案；後續該男子12月26日再至轄區犯案時，旋立即再次將其緝捕到案送辦。除有賴員警積極偵辦外，西羅殿之新建及強化監視器實功不可沒。也藉此成功案例來呼籲及輔導各宮廟來積極裝設監視器，以強化安全防護能力，並獲得各宮廟代表之允諾支持。

▲台南市第二分局也在新春一開始，於1月6日下午2時在分局舉行「優質宮廟2.0」，並分享雞頭怪客落網主因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二分局分局長朱信憲表示，在結合市府相關局處並邀集各宮廟進行座談，來推展「優質宮廟2.0」行動公約，一同朝六大主軸（高自主管理、低環保公害、零聚眾鬥毆、交通真順暢、警民共協力、社會好期待）來舉辦廟會活動及傳承文化。並透由座談會將社區警政再出發及清源2.0等觀念重點作全面宣導，期盼運用結合各宮廟影響力，讓每位信眾都成為社區友善通報網之一分子，讓槍、毒、詐騙、賭場等無法於社區內藏匿生存，也與警方在「2023年加強重要節日安全維護工作」全力執行下，讓台南生活環境更優質，讓每位市民「安全」、「平順」、「安心」的過好年。

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宮廟座談南警雞頭怪客落網

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