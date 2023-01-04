南警新春擴大臨檢績效佳　緝獲毒品、通緝逃犯送辦

▲台南市第二分局3日晚上9時起動員40名警力針對轄區KTV、按摩養生館、網咖等處所及重要路段實施臨檢路檢勤務，由分局長朱信憲親自帶班執行，整個專案掃蕩成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二分局於2023年新春一開始，貫徹警政署實施「威力掃蕩」及同步執行加強重要節日等專案勤務，在3日晚上9時起動員40名警力針對轄區KTV、按摩養生館、網咖等處所及重要路段實施臨檢路檢勤務，全程由分局長朱信憲親自帶班執行，整個專案掃蕩成果豐碩。

警方計查獲持有第三級毒品K他命3件3人、通緝逃犯2人、酒後駕車涉犯公共危險罪1件1人、違反社會秩序維護法1人，展現維護治安、震懾不法之專業能力。

員警在3日深夜11時50分許，臨檢民生路某桌遊館時，發現某男子閃躲急忙跑進後方休息室佯裝泡茶，經偵查隊員警查覺可疑上前盤檢，其初謊報家人證號為員警以警用載具比對照片識破，經再三反覆核對，發現該50歲薛姓男子（高雄人）於2013年4月因涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例案遭判刑3年6個月，為高雄地檢署發布通緝在逃。多年逃亡生涯竟因今晚來台南訪友在桌遊店為警查獲，調查後也解送高雄地檢署歸案。

長樂派出所所長施明昌帶班路檢時，3日深夜10時50分在西門路與中正路口發現1輛自小客車未開啟車燈行駛於道路，經攔下檢查發現23歲潘姓駕駛（永康人、有毒品素行）神情緊張，核對身分有相關毒品資料，經手電筒照射發現其副駕駛座上垃圾筒內有1支K他命之吸食器及毒品殘渣袋，在仔細盤檢下，又在其左腳鞋內發現藏放折疊刀1支。後續為員警帶回實施尿液檢驗呈現毒品陽性反應，調查後除依毒品危害防制條例調查送辦，另其無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，也依違反社會秩序維護法第63條來從重裁罰（處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰）。

市警二分局表示，「掃黑」、「緝毒」及「掃蕩非法槍彈」為當前重點工作，除將持續貫徹落實全國「威力掃蕩」工作，另為期30日的「加強重要節日安全維護工作」已於1月1日22時起展開，全體員警除全力執行「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作外，並將著重在「清樓打詐、安居緝毒」，運用科技執法，透過大數據分析整合第三方警政及民間力量，讓每位市民安心快樂迎接新年。