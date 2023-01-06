南警執行清源專案　破獲毒品分裝工廠！起出1933包毒咖啡超驚人

記者林悅／台南報導

因應當前治安情勢及確保農曆春節前治安，市警一分局執行清源專案，偵查隊根據友善通報及連日蒐證，5日下午5時許，聯合台北市警局大同分局寧夏所及市警四分局偵查隊，由檢察官指揮持法院核發搜索票，於台南市安平區永華路二段1處大樓內，破獲毒品咖啡包分裝工廠。

▲台南市警一分局等單位破獲毒品咖啡包分裝工廠，逮獲曾姓男子等4人，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方在現場除逮捕26歲王姓藥頭等4嫌外，並查扣毒品咖啡包1933包（總毛重7718.8公克）、封膜機1台、電子磅秤1台、毒品咖啡包包裝袋1袋、疑似毒品原料5包（毛重20.1公克）、調味哈密瓜粉1袋（毛重17.5公斤）、攪拌盒、夾鏈袋1批及手機4支等相關證物，全案偵詢後報請台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，專案小組持續深入向上溯源偵辦。

一警分局長方國璽表示，毒品危害國人身心健康甚鉅，犯罪場所往往隱藏於一般社區、住宅等非公共場所，另鑒於近期發生詐欺集團非法囚禁、凌虐之人口販運案件，因此今年加強重要節日安全維護工作，以「清樓打詐、安居緝毒」為首要任務，並因應當前犯罪模式，持續清查可能潛藏之製毒工廠、製造槍械、詐欺、賭博機房、大型賭場及幫派經常活動等場所，運用轄區治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，布建友善通報網，發掘並清除犯罪根源，有效達成淨化治安環場境的目標，確保社會安寧。