南警五分局實施擴大臨檢　淨化春節治安環境

▲台南市警五分局3日晚上規劃大型擴大臨檢，動用大批警力，針對複合式遊藝場、舞廳、酒店及重要路段實施大型路、臨檢，計查獲毒品、竊盜、酒後駕車等。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局執行「2023年加強重要節日安全維護工作」自1月1日起至1月30日，為期30日，五分局3日晚上規劃大型擴大臨檢，動用大批警力，針對複合式遊藝場、舞廳、酒店及重要路段實施大型路、臨檢，計查獲毒品、竊盜、酒後駕車等，有效淨化春節前治安環境。

警備隊長曾東雨率優勢警力，在大型複合式遊藝場，查獲毒品、毀損罪的張姓通緝犯，當場起出安非他命、吸食器、電線及手套、尖嘴鉗等竊盜工具，張嫌坦承在東區崇吉二街建築工地偷取，案依竊盜、毒品罪送辦。

北門派出所在林森路查獲40歲鍾姓男子涉嫌機車竊盜案，案依竊盜罪送辦。開元派出所員警在開元路段，發現一名機車騎士闖紅燈左轉且行車不穩，騎士被攔下後不斷央求員警放他一馬，員警嚴正執法依規定酒測，發現酒測值竟高達1.05MG/L，嚴重超標，危害行車安全，案依公共危險罪送辦，呼籲民眾春節期間親友團聚，飲酒後切勿駕駛車輛，避免發生憾事。

五分局長洪頂力表示，春節是闔家團員最重要的節日，安全維護工作為政府年度重點施政項目，警五分局全體人員將全力以赴，有效維護北區治安，確保交通順暢及提供民眾舉家外出及護鈔安維等服務，北區民眾過一個平安快樂的春節假期。