　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警五分局實施擴大臨檢　淨化春節治安環境

▲台南市警五分局3日晚上規劃大型擴大臨檢，動用大批警力，針對複合式遊藝場、舞廳、酒店及重要路段實施大型路、臨檢，計查獲毒品、竊盜、酒後駕車等。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警五分局3日晚上規劃大型擴大臨檢，動用大批警力，針對複合式遊藝場、舞廳、酒店及重要路段實施大型路、臨檢，計查獲毒品、竊盜、酒後駕車等。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局執行「2023年加強重要節日安全維護工作」自1月1日起至1月30日，為期30日，五分局3日晚上規劃大型擴大臨檢，動用大批警力，針對複合式遊藝場、舞廳、酒店及重要路段實施大型路、臨檢，計查獲毒品、竊盜、酒後駕車等，有效淨化春節前治安環境。

警備隊長曾東雨率優勢警力，在大型複合式遊藝場，查獲毒品、毀損罪的張姓通緝犯，當場起出安非他命、吸食器、電線及手套、尖嘴鉗等竊盜工具，張嫌坦承在東區崇吉二街建築工地偷取，案依竊盜、毒品罪送辦。

▲台南市警五分局3日晚上規劃大型擴大臨檢，動用大批警力，針對複合式遊藝場、舞廳、酒店及重要路段實施大型路、臨檢，計查獲毒品、竊盜、酒後駕車等。（圖／記者林悅翻攝）

北門派出所在林森路查獲40歲鍾姓男子涉嫌機車竊盜案，案依竊盜罪送辦。開元派出所員警在開元路段，發現一名機車騎士闖紅燈左轉且行車不穩，騎士被攔下後不斷央求員警放他一馬，員警嚴正執法依規定酒測，發現酒測值竟高達1.05MG/L，嚴重超標，危害行車安全，案依公共危險罪送辦，呼籲民眾春節期間親友團聚，飲酒後切勿駕駛車輛，避免發生憾事。

▲台南市警五分局3日晚上規劃大型擴大臨檢，動用大批警力，針對複合式遊藝場、舞廳、酒店及重要路段實施大型路、臨檢，計查獲毒品、竊盜、酒後駕車等。（圖／記者林悅翻攝）

五分局長洪頂力表示，春節是闔家團員最重要的節日，安全維護工作為政府年度重點施政項目，警五分局全體人員將全力以赴，有效維護北區治安，確保交通順暢及提供民眾舉家外出及護鈔安維等服務，北區民眾過一個平安快樂的春節假期。

ET快訊
國軍爆共諜案！　7軍官遭約談4人聲押
女闖平交道倒臥鐵軌　火車撞上「肢體破碎」當場慘死
快訊／網咖產子涉掐死兒　台中24歲傳播妹遭聲押
宋逸民夫妻痛苦道歉！她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了
陳維齡沒說話卻成最大亮點！　「3段式表情變化」律師看傻
20歲妹遭酒駕高速撞死！「全裸拖屍」13公里　驚悚影片曝
台北哪裡最無聊？　「2地方」被嫌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投各鄉鎮市垃圾清運措施出爐　環保局籲落實分類、注意停收時間

台東縣各機關攜手維護最美海岸線　111年清出近千噸垃圾

桃園市環保局農曆春節初五開工收垃圾　張善政：讓市民安過好年

南警五分局實施擴大臨檢　淨化春節治安環境

看日月潭跨年煙火太著迷...男童走失　暖警及時送回民宿

南消二大隊創新意　聯手警廣雙語廣播消防宣導平安過新年

普通科學生應試2+2學程脫穎而出　北港高中陳秈榆獲國外就學機會

近日火災頻傳！　南消呼籲民眾平時做好預防降低災害發生

「部落節電同樂會」就是不插電！　冬季最終場 1／8鹿野登場

濁水溪揚塵獵砂行動　雲林縣府榮獲2022TSAA台灣永續行動獎肯定

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

南投各鄉鎮市垃圾清運措施出爐　環保局籲落實分類、注意停收時間

台東縣各機關攜手維護最美海岸線　111年清出近千噸垃圾

桃園市環保局農曆春節初五開工收垃圾　張善政：讓市民安過好年

南警五分局實施擴大臨檢　淨化春節治安環境

看日月潭跨年煙火太著迷...男童走失　暖警及時送回民宿

南消二大隊創新意　聯手警廣雙語廣播消防宣導平安過新年

普通科學生應試2+2學程脫穎而出　北港高中陳秈榆獲國外就學機會

近日火災頻傳！　南消呼籲民眾平時做好預防降低災害發生

「部落節電同樂會」就是不插電！　冬季最終場 1／8鹿野登場

濁水溪揚塵獵砂行動　雲林縣府榮獲2022TSAA台灣永續行動獎肯定

國軍爆共諜案！前退役上校刺探軍情　7人遭約談4人聲押獲准

賽諾菲-GSK新冠次世代疫苗獲歐盟核准　台灣引進時程討論中

快訊／退役空軍上校涉共諜案　國防部：官兵主動檢舉調查

金馬影后「解放雙球」差點出事！　沒穿鋼圈晃很大⋯合作男星貼胸羞紅臉

南投各鄉鎮市垃圾清運措施出爐　環保局籲落實分類、注意停收時間

「官、商、黑、金、槍」勾結！　謝龍介陪王鴻薇掃街重砲轟民進黨

女子闖斗六平交道倒臥鐵軌　火車撞上「肢體破碎」當場慘死

越南母嬰市場前景看漲　貿協將帶領我商參加越南母嬰用品展

尾牙「超強運3星座」！財運旺炸...易抽中大獎過好年

Dyson新款Gen5Detect清潔力更強　「二合一吸頭」更好用

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

地方熱門新聞

大溪退伍軍人病確診個案　衛生局已掌握

蔣經國為他3度南下　前滿州鄉長尤欽榮辭世

《欺妻49天》與鹿耳門聖母廟結緣

酒駕罰單拖7年　男憂住處遭查封申請分期

日籍人士台南確診隔離黃偉哲問候

北榮桃園分院提醒民眾　正視心血管健康

台南正副議長涉賄　議員：希望檢調公布真相

遮蔽車牌深夜聚集競速危駕

上百幼童現身蘿蔔田　食農教育最佳場域

這家公司收入80%回饋社會　贈雲林救災後勤車

南警新春擴大臨檢績效佳

停車休息被摸走10萬　毒蟲被捕

台南仁德區德善路工竂火警

捐書請你免費喝咖啡　新北市圖推清舊書捐「漂」書

更多熱門

相關新聞

恆春警分局長率隊臨檢　加強墾丁安全維護

恆春警分局長率隊臨檢　加強墾丁安全維護

112年加強重要節日安全維護工作在元旦1日22時開跑，為維持治安平穩，讓民眾安心，恆春警分局長林明波於昨(3)日率隊，針對轄內複合式KTV、電子遊藝場、酒吧及易發生聚眾鬥毆之場所實施臨檢，守護民眾的人身及財產安全，讓民眾在重要節日出遊也能安心。

東港警強力執行場所臨檢　通緝犯KTV嗨唱慘了

東港警強力執行場所臨檢　通緝犯KTV嗨唱慘了

南警新春擴大臨檢績效佳

南警新春擴大臨檢績效佳

北市警局執行30天威力掃蕩　還查獲2通緝犯

北市警局執行30天威力掃蕩　還查獲2通緝犯

網傳台南市有吊車吊臂撞歪道路標示牌竟肇逃

網傳台南市有吊車吊臂撞歪道路標示牌竟肇逃

關鍵字：

南警五分局臨檢治安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

宋逸民「很對不起維齡」妻掩面哭了！

全民領錢了！最高拿15000元

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面