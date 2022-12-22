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大陸 大陸焦點 特派現場

廈門五通碼頭現況！新增「負壓走廊」　陸客船可隨時啟航小三通　

▲▼ 廈門、五通碼頭、小三通 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門五通碼頭「迅安」號，專門對開金門航線 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

小三通暫停三年，外界期盼何時開通？《東森新媒體ETtoday》記者昨21日走訪廈門五通碼頭，儘管疫情三年停擺，所有基礎設施都照常修剪。入境大廳自動報到、人工櫃檯隨時正常啟用，所有客運船不間斷例行安檢維護。 現場工作人員指出，大陸方面近期正在升級改造出基礎設施「負壓走廊」，保證「船舶適航、船員適任」，就等台灣方面回應。

為了迎接「重啟」小三通，金馬兩位準縣長陳福海和王忠銘，金門縣立委陳玉珍等人上周走「專案泡泡」，前往廈門與陸方船務公司商談恢復小三通細節。會後陳福海向記者表示，雙方有共識春節前開通「小三通」，金門碼頭設施也準備就緒，一開始傾向「滾動式開放」鄉親專案，金門籍民眾優先。

大陸方面準備如何？《東森新媒體ETtoday》記者昨21日申請前往廈門五通碼頭採訪，即使三年疫情期間沒有兩岸旅客出入，碼頭所有人員維持正常上班狀態。剛走進候船樓入境大廳馬上看到清潔人員打掃，現場9台自助值船按照歸定正常維護，隨時開啟可以使用。

▼ 五通碼頭候船樓，乘客自助值船機維持運作，隨時使用 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 小三通、五通碼頭 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 小三通、五通碼頭 。（圖／記者任以芳攝）

▲廈門五通碼頭船舶區 。（圖／記者任以芳攝）

前往五通碼頭上下客運區，疫情之前泊位最多可容納兩岸船舶10艘(廈、金各5艘)，每天往返36班航行。記者實際採訪當天，碼頭泊位停靠5艘客運船，其中「迅安」客運就是對開金門的客運船，三年來保持正常運作。

即使疫情期間，五通客運碼頭維持例行修險。工作人員介紹，「客運船分『時間週期』例修，像是救生圈、消防設備等安全設施，每天都要檢查一次，三年來不間斷。」

▲▼ 小三通、五通碼頭 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 小三通、五通碼頭 。（圖／記者任以芳攝）

▲五通碼頭所有客運船按照規定「例行維修」。（圖／記者任以芳攝）

他進一步介紹，客運船相關機械設備等，按規定細分項目，採取一周或一個月流輪例修，大約每隔三個月還要「大體檢」，保證客運船即使是暫停期間，航行機能也能保持原來功能，隨時啟用通航。

五通碼頭也考量「後疫情時代」需求，近期升級改造碼頭基礎設施。據了解，碼頭原本上下客動線有新調整，設計增加「負壓走廊」、感應體溫等設備，專門給確診或發熱患者走，有效分流正常旅客動線，確保人員健康。

▲▼ 小三通、五通碼頭 。（圖／記者任以芳攝）

▲客運大樓人工值船櫃檯、免稅商店人力班表準備就緒 。（圖／記者任以芳攝）

為了預備小三通重啟，五通碼頭日前開始調度人力，包括前線人工櫃檯春節值班表，客運大樓內的免稅商店等全部準備就緒，只要宣布重啟小三通，所有人員隨時返回上班。

碼頭人員也表示，疫情這三年九成工作人員都在崗位上，各司其職正常上下班，保證「船舶適航、船員適任」，一切都準備好了，就等台灣方面回應。

考量大陸近期鬆綁防疫措施，部分個城市允許無症狀、輕症的確診者上班，春節期間計畫返台的台商是否？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨指出，大陸疫情難以掌握「內部狀況評估屬於嚴重」，春節返鄉要以「量」考量，桃園機場定點返台沒有規劃特殊措施，小三通就必須慎重考量離島量能。

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