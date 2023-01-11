兩岸4航點運力不足！　國台辦：往來恢復正常，航點運力也會增多

▲華航班機停靠北京首都機場。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

陸委會此前表示，兩岸航司原本每周可飛200多班，但陸方先前以防疫為由管制航班數，導致目前雙向航班僅29班，若陸方取消管制，就可依實際需求申請增班。對此，大陸國台辦發言人馬曉光強調，大陸現在疫情防控平穩有序，兩岸有更好條件盡快開通更多航點，滿足人員往來需要，「大陸方面一直希望增加航點，並已向台灣方面提出。」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光表示，運力和客源是互為因果關係的問題，過去受疫情影響，兩岸同胞不能正常往來，客流量肯定會下降，航空公司自然會減少航班，「我們希望這個問題能變成良性循環，增加航班是一方面，盡快開放兩岸人員正常交流往來是更重要的方面，隨著兩岸同胞往來恢復正常，更趨頻密和方便，兩岸航點、運力和客源也會隨之增多。」

至於金馬「小三通」部分恢復，外界也關心農曆春節來臨之際，兩岸航班增班能否有新進展？對此，馬曉光提到，暫停近三年的兩岸「小三通」海上客運航線7日起部分復航，但與廣大台胞期盼還有很大差距，「不僅廣大台商、台生、台幹被排除在外，大陸民眾也由於民進黨當局限制，無法循此渠道赴台，遠遠不能滿足兩岸同胞的期待。」

馬曉光指出，時值春節臨近，為便利台灣同胞返鄉過年，相關航空公司會陸續增加運力，調整兩岸運輸安排，兩岸航班會明顯增加，「以大家關注的上海浦東機場為例，預計1月8日至31日期間，往返台灣地區的雙向載客航班將達日均8班。」

▲小三通復航，民眾在廈門五通碼頭登船。（圖／台商提供）

馬曉光認為，除增加航班外，擴大航點也是為過年提供便利和保障的必要之舉，「大陸原有61個兩岸空中客運航點，疫情以來，民進黨當局單方面關閉了大多數，目前僅有4個大陸航點。我們期盼通過擴大航點增加運力，為台灣同胞返鄉過年提供保障。」

馬曉光強調，「敦促民進黨當局順應民意，撤除三年來設置的種種不合理障礙，推動小三通全面復航早日實現，盡快恢復兩岸原有客運航點，恢復兩岸人員往來正常化和兩岸民眾交流常態化。」