小三通入境2成染疫！衛生局發4劑快篩　籲做好「0+7自主防疫」

▲金門衛生局呼籲小三通民眾應執行居家檢疫0+7的自主防疫規範。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門自7日至2月6日實施「金廈小三通春節交通專案」，開放第1、2天的入境旅客分別為37及39人，經唾液PCR檢測陽性分別為7人及8人，陽性率為18.9%及20.5%。鑒於目前大陸疫情嚴峻，衛生局發給入境民眾每人４計免費快篩，呼籲民眾返家當天在唾液PCR結果尚未出來前，在家中盡量採1人1室，避免外出及暫緩搭機，入境後次日，每2天快篩1次陰性結果才可以出門，務必確實執行居家檢疫0+7的自主防疫規範。

小三通開放後，金門衛生局考量目前大陸疫情嚴峻，流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，年長者感染及重症數比例高，建議預計返鄉的鄉親，回金門前可先自行快篩或做PCR，確認自身健康狀況並做好防疫措施再返金，避免返鄉後感染家人。

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衛生局提醒小三通入境鄉親，倘由親友前往接送，雙方應配戴口罩；返家當天在唾液PCR結果尚未出來前，儘量與親友保持社交距離，在家中盡量採1人1室，避免外出及暫緩搭機，以免自身可能無症狀染疫而不自知，進而傳染給家人及親友。入境後次日，每2天快篩1次陰性結果才可以出門；於自主防疫期(返鄉第8天)後儘接種疫苗，提升自我保護力。

針對小三通入境鄉親應執行居家檢疫0+7的自主防疫規範，衛生局提醒：

一、入境日是第0天，從次日開始計算7天為自主防疫，入境時檢疫人員會發送4劑免費快篩，鄉親應在自主防疫第1天快篩1次；如果要外出需有2日內快篩陰性結果才可以外出；另如果有症狀時應該在自主防疫地點休息並進行快篩。

二、自主防疫地點為一人一室獨立衛浴條件之自宅、親友住所或旅館與民宿為原則；若每次使用浴廁後均能適當清消，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間自主防疫；倘家戶中所有同住者或同行者皆為自主防疫對象，可不受一人一室之限制。

三、外出、上班、上學期間全程佩戴口罩，維持社交距離；有用餐需要，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐。

四、避免前往醫療機構及長照機構。如有必要前往，需具當日快篩試劑檢測陰性證明。

五、維持手部清潔，保持經常洗手習慣，另應注意儘量不要用手直接碰觸眼睛、鼻子和嘴巴。手部接觸到呼吸道分泌物時，應用肥皂及清水搓手並澈底洗淨。

六、如果快篩為陽性，應備妥健保卡及快篩檢測卡匣，透過遠距/視訊診療或委由親友至醫療院所，由醫師協助評估快篩陽性結果，經評估達成共識由評估醫師進行通報即為確診。本縣醫療院所可提供視訊診療共有22家，包含部立金門醫院、五鄉鎮衛生所、吾家診所、蔡建鑫小兒科家醫科診所、王文君小兒科家庭醫學科診所、長庚林小兒科診所、禾心診所、李月娥家醫科婦產科診所、健康診所、傅仰賢診所、陳耳鼻喉科診所、金城診所、康橋診所、三大診所、陳水湖診所、合康家庭診所、安康診所及台大中心診所。

七、另依中央規定，提醒不具健保身分之非本國籍人士如果確診，相關隔離治療費用需自行負擔；且快篩陽性後，不可使用視訊診療評估，應至本縣指定之「非本國籍人士COVID19自費看診醫療院所」衛生福利部金門醫院進行就診。

八、於完成7天居家自主防疫後，應儘速完成COVID-19疫苗接種，建議追加接種BA.4/5次世代疫苗，以增加保護力，降低重症風險。

衛生局表示目前各藥局防疫物資供應充足，銷售正常，庫存也很充足，請鄉親放心。再次呼籲鄉親儘速完成疫苗接種，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域；有呼吸道症狀的民眾應儘速就醫了解身體狀況。