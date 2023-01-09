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陸入境旅客上周共1571人確診　小三通重啟首日「陽性率18.9%」

▲▼今(8日)是小三通專案復航的第2天，有許多旅客往返金門和廈門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲小三通復航，指揮中心公布採檢結果。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者張乃文／台北報導

金馬小三通復航，因應中國大陸疫情，航班須進行例行採檢，指揮中心公布最新採檢結果，重啟首日1/7入境者共37名，其中有7人檢驗陽性，陽性率18.9%。指揮中心指揮官王必勝也說明，總結1/1至1/7自中國大陸入境台灣的4個航點，陽性人數為1571，陽性率約為19%，會持續觀察上升與否。

因應中國大陸疫情，國內從今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬地區民眾春節交通專案乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢，同時配合7天自主防疫及自我篩檢。

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王必勝也總結1/1至1/7的疫情監測情況，自中國大陸入境來台的4航點，旅客唾液PCR結果為，總採檢人數8259人，陽性人數是1571，因此陽性率約是19%。另外目前定序工作從1/1至1/3共41個檢體，3分之2為是BA.5、3分之1是BF.7；大致上和台灣目前流行的變異株分布是差不多；對於新變異株的監測也會持續進行。

至於金門縣長陳福海提出，廈門入境金門的民眾應取得48小時PCR陰性證明的請求，王必勝坦言「目前評估暫時不會這樣做」。指揮官說明，入境者已經採取唾液篩檢，且檢驗報告速度也非常快，加上目前入境後仍有0+7的相關檢疫措施，照理說入境者回到居所後，應再做一次快篩，若要出門，要有2日內快篩陰性結果，「我想以這樣的防護下，暫時不會要求48小時PCR。」

小三通7日為重啟首日，指揮中心指出，首日僅一航班，有37名旅客從金門入境，有7人檢驗結果陽性，陽性率18.9%，復航第二天金門和連江（馬祖）則各有39人和14人入境。

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