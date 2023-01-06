▲ANGELDAY.安啾帶，打造創意產業專屬SBIR平台。（圖／中華創意產業協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新創拓荒者都許願能有「天使」相助，既然幸運可遇不可求，「天使日」應該 是最有機會遇見圓夢天使的高光時刻。中華創意產業協會攜手實踐大學創意產 業博士班，將於1月14日舉辦「ANGEL DAY.安啾帶」活動，期許能打造創意產業專屬的SBIR(小型企業創新研發計畫)平台。

中華創意產業協會理事長謝明宏6日表示，國科會自2013年啟動「創新創業激勵計畫」(FITI)鎖定科學、科技及工程領域來強化臺灣科技創業的生態系，10年來支持許多科技新創業者成功圓夢。

▲實踐大學創意產業博士班所長/中華創意產業協會理事長謝明宏。（圖／中華創意產業協會提供）

不過，臺灣未來的發展只能靠科技或半導體嗎？為何人文不被涵括在國科會百萬創業計畫？謝明宏倡議，文化創意產業的相關組織、機構、團體與個人都需要團結起來，群策群力讓更多科技結合人文的創新計畫被發掘、被看見。

這項計畫獲得宏碁集團創辦人施振榮、臺灣文策院董事長彭俊亨、國立中興大 學創新產業暨國際學院院長董澤平的支持，1月14日舉辦的「ANGEL DAY.安啾帶」活動，則將由多次擂台篩選勝出的4組新創提案「加點魔法」、「玩艸植 造」、「水研衣」、「城識畫」，角逐爭取天使投資人的青睞。

「加點魔法」是一套魔術結合科學的教育體系，科學加魔法，讓孩子簡單學習 更快樂;「玩艸植造」把吸管種出來，是減塑永續的社會創新，以蒲草吸管實 現ESG；「水研衣」特別研發科技布料，製成針對異位性皮膚炎、乾癬等敏感性

肌膚的輔助穿著；「城識畫」則是將文創內容與電動車內裝相結合，創造城市

中移動的風景。

▲實踐大學創意產業博士班師生。陸蓉之教授（左五）、李慶芳教授、謝明宏主任、蕭瑞麟教授。（圖／中華創意產業協會提供）

這4組新創提案都扣合著「文化x科技x創新」的人文創新精神，主辦單位強調， 「安啾帶」並非一次性活動，往後每年都會徵集新創提案，歡迎創意產業的各方好手踴躍參與，經由多次擂台來篩選出優秀提案在ANGEL DAY競逐，以眾志成 城的力量，打造創意產業專屬的SBIR平台。「ANGEL DAY.安啾帶」活動於1月14日下午2時至5時在實踐大學舉辦，採線上直播。活動詳情請參見「中華創意產業協會」臉書粉專；線上參與需先至「活動 通」(Accupass)報名。