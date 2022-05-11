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疫情蔓延！實踐大學明起全面採線上教學到22日

▲▼實踐大學防疫測量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

▲實踐大學台北校區明起到22日全面採取線上教學。。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

受疫情急遽升溫影響，包括台大、台師大、台科大組成的「台灣大學系統」，上週四（5日）緊急宣布從本週一（9日）起，全校採遠距教學演練2週，各大學也紛紛跟進，繼政大宣布今天起到24日為止，進行為期二週的遠距教學演練。，實踐大學也宣布，明天起到22日台北校區全校實施授課防疫演練，全面採取線上教學。

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，校園確診數也暴增，教育部在上週四開放大專校院可進行1到2週的「防疫授課演練」，但建議以小規模方式，將校內各系所課程以分批次、間隔或輪流方式改為遠距教學，若「防疫授課演練」超過兩週則要通報教育部討論。

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台大在上週四晚上率先宣布，從本週一（9日）起到，所有課程執行全面執行遠距教學演練兩週，如有特殊需要須採實體授課課程，則要向教務處申請，期末考強烈建議以線上辦理為原則，隨後同屬台大系統的台師大、台科大也宣布跟進，政大則在昨天宣佈，由於近期疫情急遽升溫，為強化遠距教學成效，從今天（11日）起到24日為止，進行為期二週的遠距教學演練。

▲▼政大宣布明起全校遠距教學演練2週，師生討論後可延長到期末。（圖／政大提供）

▲政大宣布今天起全校遠距教學演練2週，師生討論後可延長到期末。（圖／政大提供）

此外，根據調查，目前包括世新、文化、東吳等台北市私立大學，也都已經採取遠距教學演練，文化大學日前公告，受疫情影響班級數已超過1/3，且考量宿舍量能承載度，從本週一起到22日全校課程實施遠距教學二周，而東吳大學也是基於類似考量，從本週一起到22日全校課程實施遠距教學二周；世新大學原訂5月3日至9日實施遠距教學，後來再次宣布延長到下週一（16日），並預告後續將依疫情狀況作滾動式調整，另行公告相關措施。

無獨有偶，實踐大學也在網站公告，經過防疫專責小組緊急應變會議決議，台北校區從明天起到5月22日（週日）為止，實施授課防疫演練，全面採線上教學。

▲▼實踐大學明起全面採線上教學到22日。（圖／實踐大學提供）

▲實踐大學明起全面採線上教學到22日。（圖／實踐大學提供）

實踐大學表示，根據教育部最新規定，本學期若上課班級出現確診或居隔學生時，授課教師與修課學生達成共識後，可申請線上教學，演練期間，授課教師請配合教務處完成後續上課方式調查。

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