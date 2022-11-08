　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「女大生＋小鮮肉」駐站服務！高雄觀音山八景　新地標搶先曝光

▲觀音鄉旅遊資訊站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲觀音山旅遊資訊站，服務員由實踐大學的學生來擔任            。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

大社區觀音山八景遠近馳名，每年吸引眾多在地民眾及旅客前往爬山健行，為提升當地旅遊服務品質，在觀音山三角公園新設旅遊諮詢站，是一座以Tiffany藍為基色的設計感特色貨櫃屋，還找來了實踐大學的學生當服務員。

觀光局局長周玲妏表示，本次於觀音山三角公園旅遊諮詢站，以貨櫃設計為主軸，週邊搭配燈會的蘑菇燈作品在此展出，並在屋頂裝設太陽能板自行發電，以落實永續環保理念，現階段可提供遊客休憩、旅遊諮詢、拍照打卡以及緊急救護AED等多元化服務功能。觀光局與實踐大學及在地社區合作，派遣專業人力駐點，提供遊客在地化旅遊諮詢服務，未來除將規劃作為當地青年或社區營造據點，販售手作、文創商品等，讓來往旅客或登山客除感受觀音山風景之美，更體驗到溫馨又熱情的在地旅遊服務。

▲觀音鄉旅遊資訊站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲觀音山旅遊資訊站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

觀光局也將2022台灣燈會部份精彩作品移展至此，打造遊客休憩、打卡、旅遊諮詢等全方面旅遊新服務，並於7日舉辦盛大開幕儀式，首先由在地社區以滿滿熱情開場表演，在當地里長及鄉親見證下，由觀光局周玲妏局長、高雄市議會張勝富、許慧玉、邱俊憲、江瑞鴻議員、在地各里里長及貴賓等共同開箱啟用，議員們致詞肯定、感謝觀光局的用心並期待未來市府為觀音山、觀音湖風景區，規劃更多觀光服務設施以創造新的觀光量能。

觀光局說明，觀音山、觀音湖位於高雄市近郊，目前公園內已增設觀音蓮及海芋造型的遮蔭休憩區，成為觀音山入口新地標，未來也將打造觀音山高速尾登山口服務中心，並優化周邊景觀環境，結合地方產業、美食及景點，作為擴大服務觀音山風景區旅遊諮詢、休憩、販售農特產品、美食、伴手禮及推廣登山運動的新據點。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／高雄5槍手落網了！　狼狽趴地模樣曝光
辣妹頂渾圓雪乳吃麵　瘋狂抖動快撐爆內衣！邪惡視角曝
台豬仔囚房如屠宰場！人遭曚眼嘴塞布條　 鄉民驚呆：不給活路
洗車女付200元用丟的！女員工彎腰撿溼鈔票　超辛酸影片曝光
台灣大賽／兄弟G4拚封王！先發投手出爐
台灣大賽／兄弟3勝0敗奪冠機率100％！助總7連勝平紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「女大生＋小鮮肉」駐站服務！高雄觀音山八景　新地標搶先曝光

休旅車闖高雄輕軌！車輪陷草地「動彈不得」　6旅客改搭計程車

洗車女付200元用丟的！女員工彎腰撿溼鈔票　超辛酸影片曝光

六縣市「機善小農產地直送蔬菜箱」　12日閃亮登場

新北表揚評鑑優等停車場業者　副市長陳純敬親頒獎

埋伏查獲詐欺車手、收水手　成功保住台南婦人140萬現金

南投基督教醫院55億擴建案起跑　最快117年啟用

鄭寶清痛批民進黨漠視詐團虐囚案　拚維安輕治安「官僚殺人」

台南首創身障停車證與免徵牌照稅一站服務　身障市民服務再升級

微型電動二輪車11／30起掛牌上路　依機慢車交通法規管理

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

調皮妹玩具槍連射打擾哥　他搶走丟掉下秒又被暗算

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

「女大生＋小鮮肉」駐站服務！高雄觀音山八景　新地標搶先曝光

休旅車闖高雄輕軌！車輪陷草地「動彈不得」　6旅客改搭計程車

洗車女付200元用丟的！女員工彎腰撿溼鈔票　超辛酸影片曝光

六縣市「機善小農產地直送蔬菜箱」　12日閃亮登場

新北表揚評鑑優等停車場業者　副市長陳純敬親頒獎

埋伏查獲詐欺車手、收水手　成功保住台南婦人140萬現金

南投基督教醫院55億擴建案起跑　最快117年啟用

鄭寶清痛批民進黨漠視詐團虐囚案　拚維安輕治安「官僚殺人」

台南首創身障停車證與免徵牌照稅一站服務　身障市民服務再升級

微型電動二輪車11／30起掛牌上路　依機慢車交通法規管理

世界盃巴西正選名單出爐　內馬爾領軍新生代

BMW「新電動車平台」傳明年1月公開！電動3系概念車有望同步登場

段宜康開嗆徐巧芯「害自己人」！4分鐘釣出本尊：曲棍球什麼時候吞

卡達世界盃Ｃ組賭盤指南　阿根廷霸榜　波蘭、墨西哥爭老二

台灣大賽／每次看傷口心裡都不舒服...王威晨相信明天一定贏

4.85億獎落屏東！店家中獎預兆　超多壁虎爬進店裡　

陳庭妮現身西門町「賣地瓜球」　還原擺攤真相：成功篡位當老闆

49歲鄭運鵬喊「小時候就看魔獸打球」！年齡差距被酸爆

外貿協會再創成功案例　協助寶可齡沖牙機前進14億人口印度市場

台灣大賽／曾總向王溢正喊話：帶我們回桃園　陳晨威棒次不動

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

地方熱門新聞

女洗車付200元用丟的！員工彎腰撿

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

暗夜土雞城火警　業者急忙逃出

張善政反數位威權　拋五策科技政見

台南工廠火警去漬油燃燒化學泡沫搶救

網路美女約見面男子險被騙

淋浴間見高級手機女子心起竊心警查獲送辦

萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

埋伏查獲詐欺車手、收水手

失聯移工沿路逃竄民眾助南警壓制獲表揚！

「女大生＋小鮮肉」駐站服務！高雄觀音山八景　新地標曝光

休旅車誤闖高雄輕軌！6旅客改搭計程車

冠美科技捐贈消防搶救利器

更多熱門

相關新聞

休旅車誤闖高雄輕軌！6旅客改搭計程車

休旅車誤闖高雄輕軌！6旅客改搭計程車

高雄輕軌8日晚間傳出有汽車誤闖軌道，一名駕駛疑似對路況不熟悉，將自小客車開上軌道，造成該路段停駛約26分鐘，經警察及現場人員協助，該車輛已於晚間8點10分移除軌道外，確認軌道已淨空。

父愛噴發！陳其邁抱嬰深情相望

父愛噴發！陳其邁抱嬰深情相望

高雄2車被狂轟15槍5歹徒逃14小時

高雄2車被狂轟15槍5歹徒逃14小時

即／抓到5名槍手「搜出現金、毒品吸食器」

即／抓到5名槍手「搜出現金、毒品吸食器」

陳其邁打動基層教師　工會26年來罕見表態相挺

陳其邁打動基層教師　工會26年來罕見表態相挺

關鍵字：

高雄觀光觀音山旅遊諮詢實踐大學

讀者迴響

熱門新聞

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

「時指緊扣」人妻　陳時中老婆5字冷淡回應

Toyz自爆分手原因！女友嗆：看林襄DIY都不跟我打P

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

魔獸霍華德真的來了　加盟T1雲豹

女星怒剃光女兒瀏海！小S「輕吐1句話」化解自卑

幫國泰QQ！大批好市多會員「申請不換發」

今晚血月危險！風水師警告「5件事當心」

唐寶寶最新發聲：大家要把我逼死嗎？

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

3月出櫃認雙性戀…金曲歌后被爆「7年前已祕婚」

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

女過馬路滑手機　慘遭2車輾斃

更多

最夯影音

更多
張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

廚師手掌刺青2個圓圈　倒入糖粉→精準1湯匙

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面