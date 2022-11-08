「女大生＋小鮮肉」駐站服務！高雄觀音山八景　新地標搶先曝光

▲觀音山旅遊資訊站，服務員由實踐大學的學生來擔任 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

大社區觀音山八景遠近馳名，每年吸引眾多在地民眾及旅客前往爬山健行，為提升當地旅遊服務品質，在觀音山三角公園新設旅遊諮詢站，是一座以Tiffany藍為基色的設計感特色貨櫃屋，還找來了實踐大學的學生當服務員。

觀光局局長周玲妏表示，本次於觀音山三角公園旅遊諮詢站，以貨櫃設計為主軸，週邊搭配燈會的蘑菇燈作品在此展出，並在屋頂裝設太陽能板自行發電，以落實永續環保理念，現階段可提供遊客休憩、旅遊諮詢、拍照打卡以及緊急救護AED等多元化服務功能。觀光局與實踐大學及在地社區合作，派遣專業人力駐點，提供遊客在地化旅遊諮詢服務，未來除將規劃作為當地青年或社區營造據點，販售手作、文創商品等，讓來往旅客或登山客除感受觀音山風景之美，更體驗到溫馨又熱情的在地旅遊服務。

▲觀音山旅遊資訊站 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

觀光局也將2022台灣燈會部份精彩作品移展至此，打造遊客休憩、打卡、旅遊諮詢等全方面旅遊新服務，並於7日舉辦盛大開幕儀式，首先由在地社區以滿滿熱情開場表演，在當地里長及鄉親見證下，由觀光局周玲妏局長、高雄市議會張勝富、許慧玉、邱俊憲、江瑞鴻議員、在地各里里長及貴賓等共同開箱啟用，議員們致詞肯定、感謝觀光局的用心並期待未來市府為觀音山、觀音湖風景區，規劃更多觀光服務設施以創造新的觀光量能。

觀光局說明，觀音山、觀音湖位於高雄市近郊，目前公園內已增設觀音蓮及海芋造型的遮蔭休憩區，成為觀音山入口新地標，未來也將打造觀音山高速尾登山口服務中心，並優化周邊景觀環境，結合地方產業、美食及景點，作為擴大服務觀音山風景區旅遊諮詢、休憩、販售農特產品、美食、伴手禮及推廣登山運動的新據點。