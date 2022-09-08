【廣編】James Dyson 設計大獎台灣得獎作品揭曉！聽障騎士專用安全帽勇奪冠軍

▲Dyson於9/7公布今年度James Dyson設計大獎初賽結果，實踐大學工業產品設計系陳岳峯以專為聽障朋友量身打造的安全帽，成功奪得今年度台灣地區賽冠軍。

改變世界的創新發明都是如何產生的呢？Dyson於9/7公布今年度James Dyson設計大獎台灣冠軍以及優異獎作品。為了激發設計與工程領域學子的潛力，James Dyson設計大獎從2005年首屆舉辦以來，以「設計能夠解決問題的發明」為核心，期待參賽者透過設計改善潛伏日常生活中的疑難雜症。看重台灣科技競爭力及人才軟實力，James Dyson設計大獎至今已連續9年在台徵件，今年賽制更有別於過往，由多名業界權威與Dyson工程師組成的評審團隊，評選出前三名優勝作品，代表台灣進入下一個階段賽事，與來自世界各地的好手同台較勁，國際冠軍不僅將獲得高達英鎊3萬元（約新台幣106萬）獎金，更有望讓自身發明真正的商化落地。

實踐大學工業產品設計系陳岳峯以專為聽障朋友量身打造的安全帽，從超過百件參賽作品中脫穎而出，成功奪得今年度台灣冠軍，抱回英鎊5千元（約新台幣17萬元）獎金。同樣將代表台灣出賽的優異獎作品，得主分別為實踐大學工業產品設計學系何奕劭、國立台灣科技大學設計系王妤文及林宗誼雙人組合，兩件作品皆從教學角度出發，致力運用創新科技讓學習過程更生動、有趣。決賽將由Dyson創辦人暨首席工程師James Dyson親自選出國際冠軍，並於11/16公布最終評選結果。