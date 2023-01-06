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假日來看展！　元智藝設系學子馬祖新村實驗藝廊展創意

▲元智藝設系學子馬祖新村實驗藝廊展創意

▲張卉萱、蔡榮耀、洪如旻共同創作 「Interweave space-內外空間的交織」。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

週末何處去？快到中壢馬祖新村欣賞元智大學藝設系大二設計創作課程成果展「寄居共生Between Sojourn and Symbiosis」，即日起至2/12於馬村實驗藝廊展出。以「人居生活」為基礎，來發展各種尺度和設計想像的操作和練習，並以空間裝置、家具或建築介面設計來呈現，在眷村的歷史場域中探索和發現新的可能性和空間想像。

策展暨指導老師黃琬雯表示，本次共展出30位同學共25件作品，分為四個設計面向切入，包括潛意識（設計概念concept）、物關係（材料與構造material）、仿生設計（生物形態擬仿form）、有機構築（動態結構系統time），呈現藝術與設計跨域學習的多樣性和創造力，而作品與場域、作品和作品、作品與人之間，又隱約存在著複雜的對話關係，介於「寄居與共生」之間。

▲元智藝設系學子馬祖新村實驗藝廊展創意

▲盧相維作品「雙重受眾」。（圖／元智提供）

蔣馥聯老師所指導的A組「潛意識實踐椅」，從自身的潛意識出發，以自由的拼貼、繪畫來呈現本能感受到的畫面，再將這些畫面以理性的自我解構分析轉化成為概念，並同時觀察與設定使用者的角色與尺寸，最後依循概念中的邏輯組構成一張椅子，付諸實踐。其中，盧相維創作「雙重受眾」以小丑魚及海葵之間的互賴與共存關係作為概念，海葵對於其他物種具有攻擊性，但對小丑魚則是最安全的地方，以這點作出發設計一張看似危險但乘坐後會有反差感受的椅子。

▲元智藝設系學子馬祖新村實驗藝廊展創意

▲金允心作品「圓缺」。（圖／元智提供）

黃琬雯老師所指導的B組「物關係」，由拆解現成物，並分析其組成的關係，透過製圖、模型來理解不同材料與形狀的物件，存在的構成關係與物質倫理，並試著將物件的關係分類、重新定義與轉化為家具的構件和連接不同構件的組合關係。透過物關係被創造出來的家具或裝置，符合自身對需求和身體的偏好，也承載作者對「家（空間場域）」與「人」之對話關係。學生金允心創作「圓缺」，以紙管組合可彈性變動的曲線來適應使用者不同的行為和活動。透過坐這個動作去放鬆心情，將想像力跳脫到非日常的想像空間中，暫時忘記生活中的錯誤和缺失。

▲元智藝設系學子馬祖新村實驗藝廊展創意

▲謝發群作品「讀樹」。（圖／元智提供）

蘇哲甫老師所指導的C組「形式的再現」，從自然與生物的物理特性或結構行為的擬仿與美學應用出發。透過了解仿生設計、案例分析、對象研究、概念發展、原型確立到擴展與延伸至符合人體工學之家具，或呈現結構形式美學之空間裝置。謝發群同學透過瞭解樹的結構創作「讀樹」，他發現樹的支幹能夠支撐龐大的樹葉重量，是因為樹裡面有微管束的組成原理，藉此將微管束的原理轉化為現實的物件構成日常生活用具，來去延伸能夠支撐人體重量的家具。

徐顥老師所指導的Ｄ組「Form Exercise: Fluid Assemblies」，由觀察水果與黴菌的生長、繁殖與消滅之形變過程，來推演有機構築之變形歷程，或是ㄧ動態結構系統。初期以觀察長消變化，透過不同媒材來模擬紀錄，最後發展為潛藏規律的動態結構系統之傢俱或設施空間。張卉萱、蔡榮耀、洪如旻共同創作 「Interweave space-內外空間的交織」，經觀察黴菌在水果上的變化，得出的關鍵字有拉伸、交織、包覆，以此延伸成窗戶。透過裝置不同的分層，能夠看到空間的內外關係。並且連結馬祖新村的窗戶做出呼應。

2022年5月元智大學藝術與設計學系進駐馬祖新村8號眷舍ㄧ「元創眷永」基地正式開幕後，透過桃園在地青年的創意與活力，在園區內的舉辦多次藝術與設計創作的展覽，給予馬村不同的風貌與想像，也提供年輕學子一個不同於校園，對大眾開放之展演舞台

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