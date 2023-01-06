林智堅發臉書　4點聲明批高虹安：別拿棒球場轉移涉貪焦點

▲針對新竹棒球場爭議，前新竹市長林智堅在臉書發文。（資料圖／新竹市府提供）



記者陳凱力／新竹報導

斥資12億改建的新竹棒球場遭連日追殺，遭指未盡監督之責的前新竹市長林智堅今日也在臉書發文，提出四點說明，並回應高虹安「誠實面對個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具」。

針對連日來的新竹棒球場話題，林智堅今日午間也在臉書發表回應

1. 呼籲檢調儘速啟動調查，如有任何貪贓枉法，毋枉毋縱，若無，應儘速還給市府同仁清白。

2. 高虹安獲得市民支持，既擔任市長，就必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，讓球賽回到新竹市立棒球場，才能回應市民期待。

3. 如果高市府在尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應該要回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現。

4. 最後，呼籲高市長誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。

新竹棒球場相關

►新竹棒球場外野草皮挖出「磚頭+廢電纜」 高虹安怒控偷工減料



►「12億新竹棒球場」規劃、監造同一人 高虹安：檢調已成案



►新竹棒球場恐面臨違約訴訟和賠償問題 高虹安：越看覺得越慌



►新竹棒球場挖出廢電纜 記者會中獲報：證物已被偷偷拿走

►高虹安記者會轟棒球場偷工減料 廠商竟赴現場...拔走「廢電纜」

▲林智堅說，高市府在發現工程瑕疵時，應該要回到契約精神，向施工廠商要求並盡速改善，而不是把棒球場作為轉移她涉貪的政治工具。（圖／翻攝林智堅臉書）