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林智堅發臉書　4點聲明批高虹安：別拿棒球場轉移涉貪焦點

新竹市長林智堅要拆除改建新竹市棒球場。(圖／新竹市政府提供)

▲針對新竹棒球場爭議，前新竹市長林智堅在臉書發文。（資料圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

斥資12億改建的新竹棒球場遭連日追殺，遭指未盡監督之責的前新竹市長林智堅今日也在臉書發文，提出四點說明，並回應高虹安「誠實面對個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具」。

針對連日來的新竹棒球場話題，林智堅今日午間也在臉書發表回應

1. 呼籲檢調儘速啟動調查，如有任何貪贓枉法，毋枉毋縱，若無，應儘速還給市府同仁清白。

2. 高虹安獲得市民支持，既擔任市長，就必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，讓球賽回到新竹市立棒球場，才能回應市民期待。

3. 如果高市府在尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應該要回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現。

4. 最後，呼籲高市長誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。

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▲林智堅臉書回應新竹棒球場。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲林智堅說，高市府在發現工程瑕疵時，應該要回到契約精神，向施工廠商要求並盡速改善，而不是把棒球場作為轉移她涉貪的政治工具。（圖／翻攝林智堅臉書）

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